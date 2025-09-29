Nissan Murano 2026: la SUV que apuesta por más tecnología

El Nissan Murano busca mantenerse como uno de los pilares de la marca. Desde su debut en 2002, esta SUV ha sabido adaptarse a las tendencias sin perder su esencia de comodidad y diseño elegante.

Para 2026, la firma japonesa renueva su propuesta incorporando avances que la colocan a la par de competidores más recientes, pero manteniendo la solidez que la ha caracterizado.

La Murano no busca reinventarse por completo, sino perfeccionar una fórmula que ya cuenta con seguidores fieles. Su clientela valora el confort, la seguridad y el desempeño equilibrado, y Nissan ha decidido potenciar estos atributos con un paquete de tecnologías avanzadas que la hacen más atractiva para conductores que exigen conectividad y asistencia de última generación.

ProPILOT Assist 2.1: la gran novedad

El mayor anuncio de esta actualización es la llegada del sistema ProPILOT Assist 2.1, que convierte a la Murano en la última integrante del portafolio Nissan en adoptar esta tecnología.

Disponible en las versiones SV, SL y Platinum, el sistema permite al conductor liberar las manos del volante y los pies de los pedales en carreteras compatibles, mientras la SUV gestiona dirección, aceleración y frenado.

Este sistema no elimina la necesidad de atención por parte del conductor, pero abre la puerta a una experiencia más relajada y segura en trayectos largos.

A ello se suma el Asistente de Cambio de Carril, que sugiere y ayuda a realizar adelantamientos de forma más fluida. Todo esto se complementa con el Nissan Safety Shield 360, que incluye asistencia de frenado automático, alertas de punto ciego y advertencia de cambio de carril.

Más confort y detalles premium

Además de la seguridad, Nissan ha puesto especial atención en el confort de los ocupantes. El paquete SL Confort incorpora asientos delanteros ventilados con función de masaje, asientos traseros calefactables y un portón trasero eléctrico con apertura manos libres. El espacio en la segunda fila también ha mejorado, ofreciendo mayor comodidad para los pasajeros de largas distancias.

En cuanto al diseño interior, la Murano 2026 apuesta por una consola más despejada gracias a una palanca de cambios tipo botón, que libera espacio para objetos personales.

El climatizador ahora se maneja mediante botones capacitivos, mientras que la iluminación ambiental ofrece hasta 64 colores personalizables. Para quienes buscan un acabado más sofisticado, está disponible la tapicería de cuero semianilina.

El sistema de infoentretenimiento también ha sido renovado. La SUV equipa dos pantallas de 12,3 pulgadas con Google integrado, lo que facilita la conectividad con aplicaciones de navegación, música y servicios en la nube.

Interior del Nissan Murano 2026. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Diseño exterior con toques de lujo

Aunque la gran renovación de la Murano se dio en 2025 tras algunos años fuera del mercado estadounidense, la versión 2026 mantiene esa estética moderna con algunos ajustes que refuerzan su presencia.

Los faros LED más delgados y las llantas de 21 pulgadas realzan su aspecto elegante y robusto, posicionándola como una SUV con aire premium dentro de su segmento.

La mecánica no presenta cambios radicales, pero sí mantiene un equilibrio entre potencia y eficiencia. La Nissan Murano 2026 sigue equipada con el motor VC-Turbo de 2.0 litros, capaz de generar 241 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque. Se acopla a una transmisión automática de 9 velocidades con paletas de cambio, lo que brinda una conducción más dinámica.

Todas las versiones incluyen tracción total inteligente de serie, una ventaja frente a competidores que la ofrecen como opción. Este sistema mejora la estabilidad en diferentes condiciones de manejo, desde carreteras urbanas hasta terrenos más exigentes.

Versiones y precios en Estados Unidos

La nueva Nissan Murano 2026 ya está disponible en los concesionarios estadounidenses. La gama arranca con la versión base a un precio de $41,470 dólares, mientras que la opción SL eleva la cifra a $46,560 dólares.

Para quienes buscan el máximo equipamiento, la variante Platinum alcanza los $49,600 dólares.

Con esta estrategia, Nissan coloca a la Murano en un rango competitivo dentro de las SUV medianas con aspiraciones premium, ofreciendo una mezcla equilibrada de tecnología, confort y seguridad.

