Predicciones del horóscopo chino para octubre 2025 signo por signo

Octubre de 2025 corresponde al octavo mes del calendario lunar chino, una época asociada al Festival del Medio Otoño, un periodo de reencuentros, celebraciones y nuevas oportunidades.

Según el maestro de Feng Shui Andrew Kwan, este mes marca un punto clave para evaluar relaciones, abrir caminos y cuidar la salud.

A continuación, te compartimos las predicciones signo por signo del horóscopo chino para octubre 2025, según las predicciones del experto al sitio South China Morning Post.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Las Ratas tendrán una fortuna profesional media. Habrá obstáculos en reuniones y colaboraciones, por lo que conviene consolidar logros existentes y evitar elecciones apresuradas.

En el amor, los solteros podrían enamorarse en círculos cercanos, pero deben analizar si vale la pena. La salud digestiva requiere atención, prioriza comidas ligeras.

Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Este mes los Bueyes avanzarán a paso firme en su carrera, con oportunidades de expansión y nuevos proyectos.

En el amor, la suerte sonríe a los solteros y las parejas deberán compartir responsabilidades. La garganta y cuerdas vocales son áreas sensibles, cuida tu voz y evita excesos.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Los Tigres tendrán estabilidad profesional, aunque algunos proyectos requerirán paciencia. Quienes viajen podrían encontrar el amor.

En salud, cuidado con accidentes de tránsito y revisa tu vehículo antes de salir a la carretera.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Los Conejos podrían atravesar crisis laborales y pérdidas financieras, pero también surgirán oportunidades si trabajan en equipo.

En el amor, se recomiendan más conversaciones con la pareja. Practica meditación para reducir el estrés y evitar ansiedad.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Los Dragones brillarán en el ámbito profesional, con reconocimiento y estabilidad económica. Las inversiones en metales preciosos darán buenos frutos.

En el amor, las conexiones laborales podrían convertirse en algo más. La salud respiratoria y digestiva necesita atención extra.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Las Serpientes vivirán un mes favorable en los negocios, pero deben leer con cuidado contratos para evitar problemas legales.

En lo sentimental, nuevas oportunidades aparecen, aunque se aconseja evitar retomar vínculos con exparejas. Cuidar el sistema inmunológico será clave.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Los Caballos enfrentarán un mes desafiante, con tensiones laborales y familiares. La economía se verá presionada por gastos de salud o educación.

En el amor, dedicar tiempo de calidad a la pareja será esencial. Vigila la salud cardiovascular y controla el estrés.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Las Cabras gozarán de éxito en el ámbito financiero y creativo. En el amor, habrá encuentros significativos y se aconsejan gestos románticos.

La salud digestiva requerirá una dieta ligera para evitar malestares.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Los Monos tendrán estabilidad laboral, aunque acompañada de fuerte competencia y posibles traiciones.

Los romances de oficina podrían traer complicaciones. Presta atención a tu seguridad para evitar accidentes o lesiones.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Los Gallos vivirán un mes de altibajos profesionales, con riesgo de conflictos por malentendidos. El romance será positivo, aunque se deben evaluar señales de alerta.

Cuidado con dientes y huesos: evita esfuerzos que comprometan tu bienestar físico.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Los Perros tendrán obstáculos en el trabajo, aunque con experiencia podrán superarlos. En el amor, la comunicación será vital para evitar discusiones.

Problemas de espalda o posturales podrían manifestarse, por lo que conviene mantener hábitos saludables.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Los Cerdos disfrutarán de un mes creativo y con estabilidad financiera. Habrá oportunidades de ingresos extra.

En el amor, aunque los solteros conocerán a alguien, las relaciones avanzarán lentamente. El descanso es fundamental: organiza un horario de sueño estable.

Preguntas frecuentes del horóscopo chino octubre 2025

¿Qué significa octubre 2025 en el horóscopo chino?

Es el octavo mes lunar, vinculado al Festival del Medio Otoño, un periodo de encuentros, celebraciones y nuevos comienzos.

¿Qué signos del horóscopo chino tendrán mejor suerte en octubre 2025?

Los Bueyes, Dragones, Serpientes y Cerdos son los más favorecidos en lo profesional y financiero.

¿Qué signos deben tener más cuidado en octubre 2025?

Conejo, Caballo y Mono deberán actuar con cautela, especialmente en finanzas y relaciones.

¿Cómo atraer la buena fortuna según el horóscopo chino en octubre 2025?

Se recomienda cuidar la salud, mantener comunicación en las relaciones y aprovechar las oportunidades profesionales con prudencia.

¿Por qué es importante el Festival del Medio Otoño en el horóscopo chino?

Porque simboliza la unión familiar, el agradecimiento y la posibilidad de nuevos comienzos energéticos y espirituales.

Sigue leyendo:

• 3 signos del zodiaco chino esperan suerte hasta el 5 de octubre

• Marte en Escorpio 2025: cómo te afecta según tu signo zodiacal

• Horóscopo de la temporada de Libra 2025 para cada signo del zodiaco