Veterano de la Marina acusado por tiroteo que dejó 3 muertos en Carolina del Norte

Nigel Max Edge, un veterano de la Marina condecorado, fue acusado de disparar un rifle de asalto desde un bote en un bar frente al mar en Carolina del Norte, matando a tres personas y hiriendo a cinco.

Edge compareció hoy por videoconferencia ante una corte distrital tras su arresto y el juez Scott Ussery ordenó su detención sin derecho a fianza y designó a la Oficina del Defensor Público para su defensa.

El militar retirado, de 40 años, no presentó declaración y su próxima audiencia está programada para el 13 de octubre.

El acusado sirvió en el Cuerpo de Marines entre 2003 y 2009, con dos despliegues en Irak, y recibió varias condecoraciones, incluido el Corazón Púrpura. Tras retirarse fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático.

La policía detalló que Edge pilotó un bote cerca de la costa, se detuvo brevemente y abrió fuego contra una multitud de turistas y otros clientes en lo que el jefe de policía de Southport, Todd Coring, llamó un ataque dirigido “altamente premeditado”.

Edge se entregó tras ser detenido por la Guardia Costera aproximadamente 30 minutos después del incidente, cuando intentaba retirar su lancha en Oak Island.

En su comparecencia judicial se indicó que podrían solicitarle la pena de muerte.

Los agentes obtuvieron la confesión del sospechoso tras su arresto, declaró el lunes, en una conferencia de prensa, Chip Hawley, director de la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte. No dio más detalles.

Cinco personas permanecían hospitalizadas a causa de la violencia en Southport, una histórica ciudad portuaria a unos 48 kilómetros al sur de Wilmington. No se ha revelado la identidad de las víctimas.

No es el primer caso de un exmilitar implicado en un tiroteo masivo. Ese mismo fin de semana, un veterano del Cuerpo de Marines en Michigan, también con experiencia en Irak, perpetró otro ataque con múltiples víctimas, lo que reaviva el debate sobre la relación entre el servicio militar, el TEPT y la violencia en la sociedad civil.

Sigue leyendo:

· Reportan muertos en tiroteo en Target en Austin, Texas

· Murieron el pistolero y un policía en el tiroteo en la Universidad de Emory en Atlanta

· La Universidad de Emory lanza alerta tras reporte de un tirador activo en su campus de Atlanta