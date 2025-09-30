Buscan a familiares de Gilberto Aarón León, víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizar a los familiares de Gilberto Aarón León Méndez, una de las víctimas fatales de la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La identificación de León Méndez, de aproximadamente 43 años, se logró mediante la confronta de sus huellas dactilares con el Sistema Penitenciario. A pesar de que se visitaron tres domicilios posibles, las autoridades no lograron contactar a sus familiares, por lo que se ha intensificado la búsqueda enviando sus huellas al Instituto Nacional Electoral (INE) para obtener más información.

La FGJCDMX señaló que, al momento de su fallecimiento, Gilberto Aarón no portaba pertenencias ni prendas que pudieran ayudar a identificarlo, y carecía de señas particulares. Según la fiscalía, el hombre medía 1.64 metros, tenía la piel morena clara, el cabello castaño, y no presentaba signos distintivos que pudieran facilitar su reconocimiento.

Buscan a familiares de víctima de explosión en la Ciudad de México

Las autoridades también detallaron que, aunque las visitas a los domicilios no arrojaron resultados positivos, las investigaciones continúan. Se ha solicitado a los medios de comunicación y a la ciudadanía colaborar para ubicar a los familiares de la víctima. Las autoridades proporcionaron el número de teléfono 55 5484 0430 y el correo electrónico identificacionbf@fgjcdmx.gob.mx para cualquier información relevante.

La Fiscalía también destacó que, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas, se logró identificar previamente a Laura Lorena Barrera de la Torre, otra de las víctimas del trágico suceso, cuyo contacto con su familia fue posible gracias a la confronta de sus huellas con los registros del INE.

Hasta el momento, la FGJCDMX ha contabilizado 31 muertes debido a la explosión de la pipa, un desastre que ha afectado profundamente a la comunidad de Iztapalapa.

La Fiscalía señaló que los fotoboletines emitidos para ayudar en la identificación de las víctimas se han actualizado, añadiendo datos de contacto para aquellos que puedan proporcionar más información sobre Gilberto Aarón León Méndez.

La investigación sobre las causas de la explosión sigue en curso, y las autoridades continúan reforzando sus esfuerzos para esclarecer lo sucedido y brindar apoyo a las víctimas y sus familias.

