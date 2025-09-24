Suman 30 muertos por explosión de pipa en la Ciudad de México, dos víctimas no han sido identificadas
Sube a 30 la cifra de muertos por la explosión de pipa de gas en Iztapalapa; 15 personas siguen hospitalizadas, informaron las autoridades de la Ciudad e México
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que aumentó a 30 el número de muertos por la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa, un barrio al oriente de la Ciudad de México, uno de los siniestros más graves registrados en la capital del país en los últimos años.
De acuerdo con la actualización del Gobierno local, emitida la noche del martes, además de las víctimas mortales permanecen hospitalizadas 15 personas, mientras que 39 lesionados ya fueron dados de alta.
La víctima más reciente es Geovana, una joven de 21 años que se encontraba internada en el Hospital de Traumatología Dr. Victorio de la Fuente Narváez. Las autoridades no precisaron más datos sobre su identidad, ya que familiares no se han presentado desde que ingresó al hospital.
Trágica explosión en Iztapalapa
La tragedia se registró cuando una pipa con capacidad para 49,500 litros de gas volcó y explotó sobre Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia. El estallido provocó una nube de fuego que arrasó con vehículos y viviendas aledañas.
Entre los casos más dramáticos está el de Jazlyn Azulet, de dos años, quien sobrevivió gracias a la protección de su abuela, Alicia Matías Teodoro, fallecida días después con quemaduras en más del 90 % de su cuerpo. La menor fue trasladada a Texas por la fundación Michou y Mau y, aunque sigue en estado crítico, ya fue extubada y reportada como estable.
Dos víctimas sin identificar tras explosión en Iztapalapa
La semana pasada también murió el conductor de la pipa, señalado inicialmente por autoridades de conducir a exceso de velocidad. Sin embargo, videos difundidos por medios locales muestran que la unidad circulaba a una velocidad moderada momentos antes del accidente, lo que ha abierto dudas sobre las causas del siniestro.
Son dos víctimas mortales las que no han sido reconocidas, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para tratar de localizar a sus familiares.
La explosión en Iztapalapa ha generado indignación y exigencias de una investigación exhaustiva, mientras familiares de las víctimas reclaman justicia y apoyo a las autoridades capitalinas.
