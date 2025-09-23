Bebé sobreviviente de explosión en Iztapalapa sigue en estado crítico en Galveston, Texas

Jazlyn Azuleth, la bebé que sobrevivió a la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, barrio ubicado al oriente del a Ciudadde México, gracias al sacrificio de su abuela, continúa en estado crítico, pero estable en un hospital de Texas, donde recibe tratamiento especializado por quemaduras que cubren al menos el 25% de su cuerpo.

La familia informó que la menor ya fue sometida a su primera cirugía y que los médicos estiman que su recuperación podría prolongarse por al menos dos meses. Sandra Barajas Matías, hermana de la abuela Alicia Matías Teodoro, quien protegió a la bebé durante la tragedia, aseguró que el procedimiento quirúrgico salió bien y que la atención que recibe es adecuada.

La Fundación Michou y Mau facilitó el traslado de Azuleth a Estados Unidos, garantizando acceso a cuidados médicos especializados en quemaduras. Barajas Matías destacó que la intervención de la fundación fue clave para superar retrasos causados por la gravedad de la situación familiar tras el accidente.

Familia de Jazlyn mantiene la esperanza de recuperación

El heroísmo de Alicia Matías conmovió a la población y a su familia. Guadalupe Matías, madre de la abuela, recordó el sacrificio de Alicia y la calificó como “una gran mujer que dio la vida por su nieta”. La familia mantiene la esperanza de que Jazlyn logre una recuperación que le permita una vida plena y estable.

Azulet, nieta de la “abuelita heroína” de #Iztapalapa, ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica- estable, informó la fundación Michou y Mau.



La explosión de la pipa de gas se registró el pasado 10 de septiembre que ha dejado hasta el momento 29 muertos y decenas de heridos.

El caso de Jazlyn Azuleth y Alicia Matías se ha convertido en un símbolo de resiliencia y solidaridad en medio de la tragedia, mientras la familia sigue confiando en que la menor reciba toda la atención necesaria para superar las secuelas del incidente.

