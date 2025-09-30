Electronic Arts cambia de dueños en trato millonario con inversores

A través de un comunicado, la empresa estadounidense desarrolladora y distribuidora de videojuegos, Electronic Arts anunció que será adquirida tras un millonario contrato por la firma de capital privado Silver Lake y Affinity Partners de Jared Kushner.

La compañía de San Mateo, California que cuenta con oficinas centrales en Redwood City, California conocida en el mercado por desarrollar videojuegos como Plants vs. Zombies, The Sims, Madden NFL, entre otros fue adquirida por aproximadamente $55 mil millones de dólares.

“Creamos historias y brindamos experiencias increíbles que conectan con audiencias de todo el mundo y generan un impacto en las comunidades donde vivimos, trabajamos y nos divertimos”, destacó Electronic Arts en el comunicado.

La compra de EA en efectivo se establece actualmente como una de las más grandes de la historia, según los detalles del acuerdo los accionistas recibirán $210 dólares por acción en efectivo y se indica que una vez se cierre el contrato de compra las acciones ya no cotizarán más en ningún mercado público.

Andrew Wilson, director ejecutivo de Electronic Arts declaró que la compañía tuvo un comienzo sólido para el año fiscal 2026, superando las expectativas de cara a lo que será el calendario de lanzamientos más emocionante en la historia de EA. “Desde una mayor participación de los jugadores en EA SPORTS hasta la preparación para Battlefield 6 y el skate, estamos expandiendo nuestras comunidades globales y continuando, moldeando el futuro del entretenimiento interactivo”, dijo.

De acuerdo con el informe de ingresos netos del primer trimestre del año fiscal 2026 cerrados el 30 de junio, las ganancias netas alcanzaron los $1.671 millones de dólares. “Nuestros valores y visión como empresa global continúan impulsándonos a crear un lugar de trabajo acogedor, fomentar comunidades inclusivas, invertir en la próxima generación de innovadores y artistas, y avanzar en nuestras iniciativas ambientales”, señaló en el comunicado EA.

EA ahora se consolida en la industria, luego de que compañías como Activision Blizzard y Zynga hayan sido compradas por empresas más grandes reduciendo el número de empresas desarrolladoras y fabricantes de videojuegos que cotizan en la bolsa.

Sigue leyendo: