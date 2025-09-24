Cracker Barrel anuncia cierre de 14 restaurantes de Maple Street Biscuit Company

A través de un comunicado publicado recientemente por la cadena estadounidense de restaurantes Cracker Barrel anunció el cierre de unos 14 locales de Maple Street Biscuit Company tras “no cumplir con las expectativas financieras”.

La cadena con temática sureña adquirió en el 2019 a Maple Street Biscuit por unos $36 millones de dólares; sin embargo, en el comunicado detalló que la tienda especializada en galletas y otros productos para el desayuno no sólo no cumplía con las expectativas, sino que además esperaba una caída pronunciada de sus ventas este año.

Tras el anuncio del cierre, Cracker Barrel con sede principal en Lebanon, Tennessee expresó: “Agradecemos el continuo patrocinio de los numerosos huéspedes que han cenado con Maple Street en estos 14 locales durante los últimos años y agradecemos a los miembros de nuestro equipo por su apasionada dedicación a Maple Street”.

De acuerdo con su director financiero Craig Pemmelis, el tráfico en los restaurantes cayó un 1% luego de que la cadena decidiera cambiar el logotipo de la empresa. Al respecto, la presidenta y directora ejecutiva, Julie Masino comentó “agradecemos a nuestros clientes por compartir sus opiniones y su pasión por Cracker Barrel en las últimas semanas”, dijo.

Además, Masino mencionó: “Los hemos escuchado, volviendo a nuestro logotipo ‘Old Timer’, pausando las remodelaciones y priorizando aún más la cocina y otras áreas que mejoran la experiencia del cliente”, dijo, al tiempo que destacó que “de cara al futuro, hay muchos motivos para ser optimistas y nuestros equipos están centrados en recuperar el impulso que creamos el año fiscal pasado”, afirmó.

Con los cierres Maple Street Biscuit Company, fundada en Jacksonville, Florida, en 2012 quedará con un poco más de 50 locales operativos este año.

Sigue leyendo: