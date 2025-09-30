Fiesta del Real Madrid en Kazajistán con triplete de Kylian Mbappé

El Real Madrid se llevó una cómoda victoria en el Ortalyq stadıon. Con tres goles de Kylian Mbappé, el conjunto merengue derrotó 0-5 a Kairat FC. El conjunto español tiene 6 puntos de 6 posibles en esta edición de la Champions.

El Real Madrid jugó un partido complejo después de 10 horas para llegar al Ortalyq stadıon. El conjunto merengue dominó los primeros compases del partido con varios intentos al arco durante la primera mitad. Pero la primera jugada fue para los locales. Una acción ensayada del Kairat casi complicó al arco defendido por Courtois.

Pero este arranque solo fue un espejismo. En los primeros 20 minutos del partido el conjunto español tuvo dos grandes ocasiones, una de Vinícius Jr. y otra de Kylian Mbappé. Pero fue al minuto 25 que pudieron abrir el marcador.

Kairat Almaty's third-string 18-year-old GK Sherhan Kalmurza with an impressive save on Kylian Mbappé's bending effort 🧤 pic.twitter.com/eErNAoe0bc — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 30, 2025

Franco Mastantuono provocó un penal después de que fuera interceptado por el guardameta Sherkhan Kalmurza. El Real Madrid se adelantó en el marcador de la única forma en la que ha podido convertir en esta Champions: penal convertido por Kylian Mbappé (el francés ya tiene tres goles por esta vía).

Kylian Mbappé from the spot to score his 11th goal of the season and 58th UCL goal 🎯 pic.twitter.com/AX5raUgXme — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 30, 2025

El gol no generó un cambio de mentalidad en el Kairat. Franco Mastantuno, Arda Güler y Kylian Mbappé tuvieron oportunidades de remate en el cuarto de hora restante, antes de ir al descanso. Pero ninguno de ellos subió al marcador. El real Madrid dominó la posesión de la pelota (71%) y realizó hasta 9 remates.

Segunda mitad en Ortalyq stadıon

Solo bastaron 6 minutos del segundo tiempo para que el Real Madrid marcara su segundo tanto. Un despeje apretado de Thibaut Courtois se convirtió en una asistencia para Kylian Mbappé. El delantero francés definió su mano a mano por encima de Sherkhan Kalmurza.

Cool and calm from Kylian Mbappé to slot in his second of the night 🔥 pic.twitter.com/h2MGe3BY6D — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 30, 2025

A los 58 minutos de la segunda mitad el Real Madrid demostró su superioridad en el uno contra uno. Kylian Mbappé bajó un balón dividido ante los dos centrales del Kairat. El atacante francés le cedió el balón a Vinícius. El brasileño, con su amague por desbordar en velocidad, engañó a los defensas y le devolvió el esférico a Mbappé. Pero en un mano a mano con Sherkhan Kalmurza, Kylian la echó fuera del arco.

Al minuto 73, después de haber pasado un susto por un penal en contra que fue chequeado por el VAR, el Real Madrid selló el encuentro. Con una buena jugada asociativa entre Vivícius y Mbappé, dos jugadores que se encontraron durante todo el compromiso, el delantero francés consiguió su tercer gol de la noche con un disparo desde fuera del área.

Golazo del Real Madrid ✨🔥 #ChampionsEnUniMas pic.twitter.com/HjHK3Vepfy — TUDN USA (@TUDNUSA) September 30, 2025

Xabi Alonso realizó varios cambios antes de finalizar el partido con el encuentro ya definido. Eduardo Camavinga ingresó al minuto 80 del partido y al 83 tuvo la oportunidad de marcar el 0-4. Los jugadores del banquillo también le respondieron al estratega español.

¡GOOOOOL DEL MADRID! ✨⚽



¡Llegó el cuarto para el Madrid! Camavinga acaba de entrar y marca su gol. #ChampionsEnUnimas pic.twitter.com/a4JjAloD6d — TUDN USA (@TUDNUSA) September 30, 2025

Otro de los jugadores que ingresó desde el banquillo fue Brahim Díaz. Ya en el tempo agradado, Díaz le bajó el telón al encuentro con un último gol que le puso punto y final a la travesía del Real Madrid por Kazajistán. 0-5 terminó el encuentro en el Ortalyq stadıon.

¡Gol del Brahim Díaz! ⚽🔥



Manita del Real Madrid al Kairat Almaty 🖐️ #ChampionsEnUnimas pic.twitter.com/o1m7fQ25sd — TUDN USA (@TUDNUSA) September 30, 2025

El Real Madrid limpió un poco su imagen después de perder 5-2 contra el Atlético Madrid por LaLiga. En su presentación contra el Kairat, el conjunto merengue solo permitió 4 remates al arco durante todo el compromiso. Thibaut Courtois se marchó con la portería imbatida y el Real Madrid se mantiene firme en lo más alto de la Champions.

