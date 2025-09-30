Qué significa el cierre del Gobierno en Estados Unidos y de qué manera impacta a la gente

Las tensiones en el Congreso han reabierto el fantasma de un nuevo cierre de Gobierno en Estados Unidos. La discusión sobre el presupuesto federal enfrenta a demócratas y republicanos en un punto muerto que amenaza con paralizar agencias y servicios en todo el país.

Medios como Reuters y Associated Press han señalado que, de no alcanzarse un acuerdo, sectores clave de la administración quedarían sin fondos. Esto afectaría desde actividades culturales y recreativas, como los parques nacionales, hasta la labor de instituciones que manejan la seguridad aérea y fronteriza.

¿Qué es un cierre de Gobierno?

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) explica que un cierre ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto o una medida temporal de financiamiento. La Ley Antideficiencia impide a las agencias continuar con actividades que no estén explícitamente financiadas, por lo que miles de empleados quedan en suspensión sin goce de sueldo.

Donald Trump se burló de los demócratas equiparándolos con mexicanos. Crédito: Alex Brandon | AP

Sin embargo, se mantienen en funcionamiento aquellas tareas catalogadas como esenciales, entre ellas la seguridad nacional, los aeropuertos y el trabajo de las fuerzas armadas. El Bipartisan Policy Center recuerda que, aunque el salario se retrasa, los empleados reciben el pago acumulado cuando el gobierno reanuda operaciones.

¿Por qué se produce esta crisis política?

La raíz está en la falta de acuerdos dentro del Congreso. Los republicanos, con mayoría en el Senado (53-47), necesitan al menos ocho votos adicionales para superar el filibusterismo y aprobar el presupuesto. Associated Press destacó que esta barrera mantiene frenado el avance del proyecto de ley.

Por su parte, los demócratas en la Cámara de Representantes han condicionado su apoyo a que se incluyan beneficios de salud en la normativa. Mientras tanto, Donald Trump y sus aliados republicanos insisten en que se apruebe un plan “limpio”, sin adiciones, lo que ha endurecido el choque entre ambas bancadas.

¿Cómo se puede evitar un cierre de Gobierno?

Las soluciones son limitadas y dependen directamente de la negociación política. Una de las vías más comunes es la aprobación de resoluciones de financiamiento temporales, conocidas como “continuing resolutions”, que permiten mantener el gobierno en funcionamiento mientras se debaten los detalles del presupuesto. Según Reuters, este mecanismo suele usarse como salida rápida para evitar un colapso inmediato de servicios.

Otra alternativa es alcanzar un acuerdo bipartidista sobre el paquete presupuestario completo. Para ello, los republicanos necesitarían apoyo demócrata en el Senado, ya que con su mayoría simple no superan el filibusterismo. De acuerdo con Associated Press, mientras no haya voluntad de compromiso o un cambio en las reglas legislativas, el riesgo de cierre seguirá latente.

¿Qué agencias se verían obligadas a cerrar?

Cuando ocurre un cierre, cada dependencia presenta un plan de emergencia que define qué áreas detienen operaciones y cuáles siguen funcionando. Las más golpeadas son las clasificadas como no esenciales.

Entre las afectadas:

Parques Nacionales, que suelen cerrar al público, dejando a millones de visitantes sin acceso.

Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), con casi la mitad de su personal suspendido.

Agencias regulatorias y de permisos, que detienen trámites como licencias y procesos administrativos.

Entre las que siguen operando:

Departamento de Defensa y fuerzas armadas, considerados vitales para la seguridad.

Seguridad fronteriza e inmigración, aunque en algunos casos con menos personal.

TSA y controladores aéreos, esenciales para la seguridad de los vuelos.

Programas como Seguro Social y Medicare, que continúan, aunque con demoras en la atención.

¿Cuánto puede extenderse un cierre?

La duración depende de la capacidad de los líderes políticos para negociar. En algunos casos, la parálisis ha durado apenas horas; en otros, como el cierre de 2018-2019, se prolongó por 35 días, el más largo en la historia del país.

Según Bipartisan Policy Center, las pérdidas económicas, la presión social y el malestar ciudadano suelen forzar un acuerdo. Mientras tanto, los trabajadores suspendidos enfrentan semanas sin sueldo, lo que incrementa la tensión política.

El cierre de gobierno tendría efecto en la Administración del Seguro Social (SSA); pero no de la manera en la que muchos piensan. Crédito: Shutterstock

Consecuencias para los ciudadanos

El impacto llega a múltiples niveles. Para los empleados federales, significa interrumpir ingresos y recurrir a ahorros o préstamos para sobrevivir. Para los ciudadanos, se traduce en aeropuertos con demoras, servicios administrativos congelados y la imposibilidad de acceder a espacios públicos como parques nacionales.

Reuters advierte que sectores económicos como turismo, aviación y comercio local pueden sufrir pérdidas millonarias. Esto convierte al cierre en un problema no solo político, sino también económico y social de alcance nacional.

