Real Oviedo volvió al triunfo con gol de Salomón Rondón

El Real Oviedo sorprendió al Valencia este martes en el Estadio de Mestalla al llevarse una victoria por 1-2 en un duelo aplazado por alerta meteorológica. Los goles en los últimos minutos del serbio Luka Ilic y del venezolano Salomón Rondón cambiaron el rumbo de un partido que parecía controlado por los locales.

El encuentro comenzó de manera fulgurante para el Valencia. Apenas a los cuatro minutos, una recuperación de Foulquier derivó en una gran acción individual de Luis Rioja, quien desbordó por la banda derecha y centró al área. Allí apareció Arnaut Danjuma para definir con precisión y abrir el marcador con un remate acrobático. El neerlandés pudo ampliar la ventaja en la segunda mitad desde el punto de penalti, pero su disparo fue detenido por Aarón Escandell, en una de las intervenciones clave de la noche.

Oviedo resiste y golpea al final

El Valencia dominó el primer tramo del encuentro con fluidez en ataque y un inspirado Rioja, que generó varias oportunidades. Sin embargo, el Oviedo se mantuvo en el partido con esfuerzo defensivo y tímidas aproximaciones. La más clara llegó en el minuto 43 con un disparo de Santiago Colombatto que exigió a Agirrezabala. Esa acción marcó un cambio de ánimo para los asturianos, que crecieron en confianza.

En la segunda mitad, los dirigidos por Paunovic se mostraron más agresivos. Brekalo y Viñas avisaron con disparos lejanos, mientras que el Valencia, aunque recuperó la posesión con los cambios de Corberán, no logró ser contundente en el área rival.

La sentencia llegó en el tramo final. En el minuto 85, Luka Ilic aprovechó una jugada colectiva para empatar con un remate ajustado. Apenas un minuto después, Salomón Rondón, siempre atento en el área, dio vuelta al marcador y celebró su primer gol con la camiseta oviedista en LaLiga. El delantero venezolano mostró su jerarquía en el momento más necesario.

El Valencia intentó reaccionar en los minutos de añadido, con Gayà como protagonista de la última ocasión clara. Sin embargo, no consiguió evitar la derrota, que se hizo más amarga con la expulsión de Ilic en el tiempo extra por doble amarilla.

El resultado significa la primera victoria del Real Oviedo como visitante en la temporada, mientras que para el Valencia supone un tropiezo inesperado en casa que corta su racha positiva.



