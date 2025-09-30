“Siempre seré un Blue”: José Mourinho volvió a Stamford Bridge

José Mourinho volvió a pisar Stamford Bridge, pero esta vez como entrenador del Benfica en la UEFA Champions League. El portugués, considerado uno de los grandes arquitectos del primer Chelsea campeón de la era Roman Abramovich, fue recibido con honores por la afición londinense en una noche que mezcló nostalgia y frustración.

“Siempre seré un ‘Blue'”, dijo Mourinho en la previa del partido, en una sala de prensa que incluso tuvo que ser ampliada para dar cabida a la expectación. En las paredes colgaban tres cuadros con imágenes suyas levantando la Premier League, un recordatorio de los días en los que marcó época en Inglaterra.

En el campo, el técnico no ocultó su felicidad. Abrazó a empleados del club, saludó a viejos conocidos como Joe Cole y Owen Hargreaves, y caminó hacia su área técnica como una auténtica estrella del rock. La grada le correspondió apenas iniciado el juego con cánticos de “¡José Mourinho, José Mourinho!”, a lo que respondió con un saludo, la mano al corazón y un beso al aire.

Una derrota amarga en medio de los homenajes

El homenaje, sin embargo, no se tradujo en alegría deportiva. Un gol en propia puerta del colombiano Richard Ríos a los 18 minutos dio al Chelsea la victoria 1-0 y dejó al Benfica sin puntos en dos jornadas de Champions, tras haber caído previamente frente al Qarabag.

Richard Ríos puts it into his own net to hand Chelsea the opener 😅 pic.twitter.com/SbULj7ajfi — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 30, 2025

El tanto llegó tras una jugada colectiva en la que Alejandro Garnacho centró desde la derecha y Ríos, en su intento de despejar, acabó marcando en contra. Desde ese momento, el conjunto portugués fue a remolque. Aunque Lukebakio y Aursnes tuvieron oportunidades claras, Robert Sánchez, portero del Chelsea, se convirtió en figura con varias atajadas determinantes.

La tensión también se trasladó a las gradas. Los aficionados del Benfica arremetieron contra Enzo Fernández, a quien no perdonan su salida rumbo a Londres en 2023 por 121 millones de euros. El argentino recibió botellas desde la tribuna, situación que obligó a Mourinho a pedir calma para que el partido pudiera reanudarse.

A Enzo Fernández le tiraron cosas después de aplaudir a su antigua afición 🇦🇷🥺💔



Mourinho se acercó al corner para calmar a la afición del Benfica 👏🏻🇵🇹



A Enzo Fernández le tiraron cosas después de aplaudir a su antigua afición 🇦🇷🥺💔



Mourinho se acercó al corner para calmar a la afición del Benfica 👏🏻🇵🇹

Con el Chelsea defendiendo la mínima ventaja, Benfica apenas generó peligro en el tramo final. Intentos aislados de Nicolás Otamendi y Barrenechea se quedaron cortos, mientras los ‘Blues’ terminaron con un hombre menos por la expulsión de Joao Pedro.

La derrota empañó el regreso de Mourinho, pero su conexión con Stamford Bridge quedó intacta. En sus dos etapas como entrenador de los ‘Blues’ ganó tres Premier League, una FA Cup, tres Copas de la Liga y una Community Shield. Hoy, a pesar del traspié europeo, Londres volvió a recordarle como un héroe eterno de la afición azul.



