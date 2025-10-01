Claudia Martín y Carlos Said celebran el baby shower de su hijo Máximo

A solo unas semanas de convertirse en madre, la actriz Claudia Martín decidió festejar por todo lo alto el próximo nacimiento de su primogénito Máximo en compañía de sus seres queridos y en conjunto con una de sus amigas más cercanas. ¿Cómo se vivió el evento? Aquí te lo contamos.

Por medio de su cuenta de Instagram, la protagonista de historias como “Vencer la Culpa” y “El amor no tiene receta” compartió una mirada de lo vivido durante el festejo en honor a su pequeño, fruto de su matrimonio con el actor Carlos Said.

Dentro de las fotografías se aprecia a una Claudia Martín muy sonriente y orgullosa presumiendo su tierna pancita de embarazo gracias al vestido entallado y con hombros descubiertos en color blanco que usó para la ocasión.

“Baby Shower Carlota & Máximo 🐝✨ estuvimos felices de poder hacer esta celebración juntas 🥹💛 @anastort Love you mil amiguita y muchas gracias a todas las mujeres importantes en nuestras vidas que nos acompañaron ✨”, escribió la estrella de la pantalla chica para acompañar su post.

Además de la presencia de sus familiares y amigas, a esta celebración llevada a cabo en Oaxaca, México se sumó el papá de Máximo, el actor Carlos Said, quien fue retratado abrazando a Claudia Martín y disfrutando en compañía de los asistentes.

Por esta razón, se hizo presente en la sección de comentarios bajo el post con un mensaje de cariño: “Mi chiquita bonita. Hermosos mi esposa y mi hijo”, expresó ante la comunidad digital de casi tres millones de seguidores de su esposa.

Esta celebración surge a solo unos días de que la feliz pareja anunciara el género y nombre de su primer hijo juntos por medio de una conmovedora publicación en redes sociales: “Es un placer y un verdadero honor compartirles que nuestro primer bebé es un niño y se llamará Máximo. Te esperamos con mucho amor mi rey, tus padres que te aman“, dio a conocer el galán de telenovelas.

