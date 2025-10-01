El cuerpo de una mujer desaparecida fue hallado tras un muro secreto en una casa de California

El cuerpo de Renia Lewis, una mujer reportada como desaparecida en California, fue hallado sin vida en el ático oculto de una vivienda en Vallejo, días después de que la policía realizara una primera inspección sin éxito en el lugar. Un hombre fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato.

Lewis fue vista por última vez el viernes. Su desaparición movilizó a la Patrulla de Carreteras de California, al FBI y al Departamento de Policía de Vallejo.

El domingo, investigadores acudieron a una residencia en Vallejo, donde se creía que Lewis había estado antes de desaparecer. Sin embargo, una búsqueda superficial en habitaciones, armarios y otros posibles escondites no arrojó resultados. La policía no localizó signos de la mujer.

Tras obtener nueva información, los detectives regresaron a la vivienda el martes con una orden de registro. Fue entonces cuando descubrieron una entrada oculta al ático, donde hallaron los restos de una mujer más tarde identificada como Renia Lewis. La familia describió la casa como una propiedad en condiciones de acaparamiento, lo que pudo dificultar la primera revisión.

“Mi niña estaba escondida detrás de un muro”, dijo su prima, Latoya Lewis, en entrevista con KTVU. “Un muro secreto. La colocaron detrás”.

Douglas Irwin Shaw fue arrestado ese mismo día en su lugar de trabajo por agentes del Equipo de Policía Orientada a Problemas (POP). Según la policía, Shaw confesó ser responsable del crimen durante una entrevista con los detectives. Fue ingresado en la cárcel del condado de Solano acusado de asesinato.

La relación entre Shaw y Lewis no ha sido revelada por las autoridades, ni se han dado detalles sobre el móvil o la causa de muerte.

La madre de Lewis, Teri Lewis, contó que el último contacto con su hija fue el viernes. Preocupada por su paradero, rastreó su teléfono celular, lo que la llevó a la zona. Ella y otros familiares buscaron por su cuenta en el área y encontraron el teléfono de Renia en el techo de una escuela cercana.

“Todos vinimos a buscarla, sin saber que estaba aquí, en el muro, desaparecida”, dijo Teri Lewis, quien colapsó al recibir la confirmación de que su hija había sido hallada muerta. “De camino, rezaba: ‘Dios, por favor, que no sea ella’. Pero no respondió a mi oración”, añadió.

