El Valencia CF demanda a Netflix y a la productora del documental de Vinícius Jr. por “falsedades”

El Valencia ha presentado una demanda judicial contra Conspiraçao Films, productora del documental ‘Baila, Vini’, y Netflix, la plataforma que lo alberga, por la imagen que ofrece del club y de su afición en el documental sobre el delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Junior.

Según pudo confirmar la Agencia EFE, el Valencia ha presentado la demanda en los juzgados de Valencia y reclama una indemnización económica por “intromisión en el derecho al honor”.

El pasado mes de mayo, tras estrenarse en la plataforma Netflix el citado documental, el Valencia exigió por escrito “una rectificación inmediata” ante lo que entiende es una “injusticia” por las falsedades cometidas con la afición valencianista y en julio los abogados del club comenzaron a preparar la demanda.

😡🦇 El Valencia sale en defensa de su afición por las falsas imágenes mostradas por Netflix en el documental de Vinícius:



"Hemos exigidio una rectificación inmediata a la productora del documental".



En él, se decía que Mestalla cantó "Mono", cuando, en realidad, fue "Tonto". pic.twitter.com/O3JC4Wv3rr — Afición Deportiva (@AfDeportiva_) May 19, 2025

En el partido disputado en Mestalla el 21 de mayo de 2023, Vinícius Jr. denunció haber recibido insultos racistas por parte de algunos seguidores valencianistas, lo que llevó a parar el partido y a que el jugador identificara a uno de ellos ante la Policía.

Reanudado el partido, el jugador fue expulsado y fue despedido por Mestalla con el grito mayoritario de ‘Tonto, tonto’ pero en la rueda de prensa posterior, Carlo Ancelotti dijo que toda la grada le había dicho “mono, mono”.

Dentro del documental se incluye un vídeo de la plataforma TikTok correspondiente a ese partido. Las imágenes aparecen subtituladas con la palabra ‘mono’ y no ‘tonto, tonto’.

🦇😡 El Valencia quiere emprender acciones legales contra Netflix por el documental de Vinícius.



El club ché ha recopilado fragmentos del documental en el que subtitulan a la afición de Mestalla con gritos de “mono”, cuando realmente se gritaba “tonto”.



ℹ️ [@marca] pic.twitter.com/Yg5WfVBIcX — Afición Deportiva (@AfDeportiva_) May 15, 2025

El Valencia ha solicitado en la demanda que se modifiquen estos subtítulos “manipulados” y “falsos” y ha exigido que se incluya la sentencia en el documental una vez que el caso sea resuelto por el juez que conozca del procedimiento.

El Valencia y la Policía identificaron horas después del choque a otros dos seguidores que también habían hecho gestos racistas a Vinícius y los tres fueron juzgados y condenados en un juicio con conformidad de las partes como autores de un delito contra la integridad moral con agravante de discriminación por motivos racistas.

Además de condenarles a la pena privativa de libertad de 8 meses y al pago de las costas procesales, el fallo les prohíbe acceder a estadios de fútbol durante 2 años.

*Con información de EFE.

