Explosión de gas provoca el colapso parcial de un edificio de apartamentos en el Bronx

Una explosión de gas en un edificio de apartamentos en el Bronx causó un derrumbe parcial la mañana de este miércoles.

Ocurrió en el complejo residencial Mitchel Houses de NYCHA, ubicado en la avenida Alexander, en la sección Mott Haven, poco después de las 8 a. m.

Aparentemente, la explosión derrumbó el pozo del incinerador del edificio de 17 pisos. El resto del edificio parecía estable, sin apartamentos afectados, según informaron medios como ABC7.

Hay una escuela al otro lado de la calle, pero no se informó de ninguna evacuación. Un funcionario de la ciudad de Nueva York informó que, hasta el momento, no se reportan heridos, sin embargo, se rastreará la zona dañada con drones y perros para asegurarse de que no haya personas heridas.

The FDNY is responding to a partial building collapse at 207 Alexander Avenue in the Bronx. pic.twitter.com/Gxuf1re87u — FDNY (@FDNY) October 1, 2025

Los residentes están siendo enviados a un centro comunitario en la calle 138 y la avenida Alexander mientras se evalúa el estado del edificio.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Protección Ambiental acudieron al lugar. También se reportó el colapso de una tubería de agua subterránea como resultado de la explosión.

El alcalde Eric Adams se refirió a la explosión en sus redes sociales:

New Yorkers, I have been briefed about the emergency situation taking place in the Mott Haven area of the Bronx.



We are getting a full assessment from first responders and will continue to provide updates. Please avoid the area for your safety. https://t.co/r4d5Vem7Es — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) October 1, 2025

“He recibido información sobre la emergencia que se está produciendo en la zona de Mott Haven, en el Bronx. Estamos recibiendo una evaluación completa del personal de emergencias y seguiremos informando. Por su seguridad, les rogamos que eviten la zona”, escribió.

Sigue leyendo:

– Explosión en Filadelfia destruye viviendas y deja un muerto: investigan causas del siniestro.

– Explosión de gas natural en Wyoming carboniza tren de carga.