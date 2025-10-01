La administración Trump congela $18,000 millones en fondos de infraestructura para Nueva York

El gobierno de Donald Trump anunció el miércoles, poco después del anuncio del cierre del gobierno por falta de presupuesto, que congelaba aproximadamente $18 mil millones de dólares en fondos federales destinados a dos proyectos de infraestructura en la ciudad de Nueva York, afectando especialmente al estado natal de los líderes demócratas del Congreso.

Russ Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, anunció la congelación en una publicación en X, indicando que la financiación para el Proyecto del Túnel del Hudson y el Metro de la Segunda Avenida se detendría a la espera de una revisión que se retrasará debido a los permisos temporales durante el lapso de financiación.

Nueva York es el hogar del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el Departamento de Transporte vinculó a los líderes con la congelación del proyecto en su anuncio.

El Departamento de Transporte declaró en un comunicado que los proyectos de infraestructura se encuentran bajo revisión administrativa para determinar si se están cometiendo prácticas inconstitucionales.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que considera que subsidiar contratos de infraestructura con fondos públicos basándose en principios discriminatorios es inconstitucional, contrario a las leyes de derechos civiles y un desperdicio de recursos públicos.

Para luego destacar en negritas en el comunicado: “Sin embargo, debido al cierre gubernamental provocado por Chuck Schumer y Hakeem Jefferies, la revisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) sobre las prácticas inconstitucionales de Nueva York tomará más tiempo. Sin presupuesto, el Departamento se ha visto obligado a suspender temporalmente al personal de derechos civiles responsable de realizar esta revisión. Esta es otra desafortunada víctima de la imprudente decisión de los demócratas radicales de secuestrar al gobierno federal para otorgar beneficios a los inmigrantes indocumentados”.

Más tarde el miércoles, Vought también anunció en X que el Departamento de Energía cancelaría otros $8,000 millones de dólares en fondos relacionados con proyectos en 16 estados, todos los cuales Kamala Harris ganó en las elecciones presidenciales de 2024.

“Casi 8,000 millones de dólares en fondos de la Nueva Estafa Verde para impulsar la agenda climática de la izquierda se están cancelando”, escribió Vought. “Pronto habrá más información de @ENERGY”.

Recortar la financiación de proyectos importantes sería un nuevo frente en el actual enfrentamiento entre demócratas y republicanos en Washington.

En una declaración conjunta, Jeffries y Schumer afirmaron que los proyectos “no son trofeos políticos, sino salvavidas”.

“Significan decenas de miles de empleos sindicalizados bien remunerados. Significan desplazamientos más cortos, viajes más seguros y una economía más sólida no solo para Nueva York, sino para todo el país”, declararon los líderes. “Obstruir estos proyectos por despecho dañará la competitividad de Estados Unidos y costará muy caro a las familias trabajadoras”.

El gobierno federal cerró a la medianoche del miércoles después de que los líderes de ambos partidos no lograran un acuerdo de financiación.

La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, acusó a Trump en un comunicado de estar “decidido a utilizar su imprudente cierre del gobierno para perjudicar al pueblo estadounidense” y dijo que la medida equivalía a “una venganza política y un ataque contra Nueva York y sus residentes”.

