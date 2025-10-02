Capturan en Georgia a sospechoso de doble asesinato liberado por error en Florida

James Edward Daniels, de 60 años, sospechoso de un doble asesinato cometido en 2020, fue detenido en Reynolds, Georgia, tras ser liberado por error de una cárcel de Florida. El FBI había ofrecido hasta $20,000 dólares de recompensa por información que condujera a su captura.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade (MDCR) confirmó que Daniels fue liberado el sábado del Centro Correccional Turner Guilford Knight debido a un “error de procedimiento”.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade aclaró que el detenido no debía haber recuperado la libertad, pues enfrentaba cargos y ya estaba bajo custodia por un doble asesinato ocurrido en 2020 en Florida.

Búsqueda y captura

El FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos desplegaron un operativo de búsqueda que concluyó el miércoles con la detención de Daniels en Reynolds, Georgia.

El Buró Federal ofrecía $20,000 dólares de recompensa por información que permitiera dar con el sospechoso, mientras que la oficina del sheriff de Miami-Dade añadió otros $5,000 dólares.

Durante la investigación, las autoridades detuvieron a Timishea Price, acusada de haber estado en contacto con Daniels y de ayudarlo a esconderse.

El Departamento de Policía de Reynolds informó que Price enfrenta cargos por obstaculizar la captura de un delincuente.

El MDCR señaló que abrió una investigación de asuntos internos para determinar cómo se produjo la liberación indebida y si hubo incumplimiento de protocolos.

“El departamento se compromete a garantizar que los responsables de incumplir la política rindan cuentas en la mayor medida posible”, subrayó la institución en un comunicado.

