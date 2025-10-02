Manny Pacquiao anuncia lanzamiento de su promotora en Estados Unidos

La leyenda del boxeo Manny ‘Pac-Man’ Pacquiao anunció oficialmente el lanzamiento en Estados Unidos de Manny Pacquiao Promotions (MPP), su nueva empresa de promoción de boxeo.

De acuerdo con el comunicado de la compañía, la promotora de Pacquiao tiene como objetivo transformar el futuro del deporte y contribuir en la formación de la próxima generación de campeones.

“Es un honor traer Promociones Manny Pacquiao a Estados Unidos. Algunos de mis momentos más inolvidables sucedieron en cuadriláteros estadounidenses. Ahora, quiero contribuir a crear esos mismos momentos para los boxeadores de hoy. A través de eventos repletos de talento y una plataforma de élite, presentaremos a las estrellas emergentes y a los guerreros veteranos listos para captar la atención mundial”, dijo.

El campeón mundial de ocho divisiones y miembro del Salón de la Fama del Boxeo también dio a conocer que Sean Gibbons, que ha trabajado con el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Isaac ‘Pitbull’ Cruz, será el presidente de la promotora.

Pitbull Cruz es uno de los miembros de la promoción de Manny Pacquiao. Crédito: Ryan Hafey & Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“MPP se compromete a convertirse en la empresa líder mundial en promoción de boxeo. Estamos creando un nuevo estándar en la promoción de peleas, y todo comienza ahora”, expresó Gibbons.

Además, Tony Cohen, ejecutivo y empresario de Hollywood, será el director financiero y vicepresidente de Manny Pacquiao Promotions. Por su parte, Brendan Gibbons, otro pilar del equipo, ha sido nombrado matchmaker principal.

“Me enorgullece acompañar a Manny y Sean en el lanzamiento de una marca global que prioriza a los boxeadores y a los aficionados. Acabamos de lanzarnos en agosto de 2025, y ya tenemos dos peleas por el título mundial y una pelea increíble programada para noviembre, que Brendan ha organizado. Y apenas estamos comenzando”, declaró Cohen.

Manny Pacquiao Promotions está contratando activamente a estrellas en ascenso y campeones establecidos, con la misión de construir la lista más emocionante, competitiva y reconocida mundialmente en los deportes de combate. Los calendarios completos de las peleas y anuncios de eventos se esperan en las próximas semanas, anticipando un gran impacto en 2026.

