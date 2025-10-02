Niña de 13 años ebria estrelló un auto policial robado en Arizona

Una adolescente de 13 años conducía bajo los efectos del alcohol un automóvil robado de la Policía de Flagstaff, en Arizona, cuando perdió el control, volcó y se estrelló contra un árbol. Viajaba con un niño de 11 años en el asiento del pasajero. Ambos fueron hospitalizados con lesiones no graves.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS) informó que el incidente ocurrió la madrugada del martes en la carretera interestatal 40, cerca de Flagstaff.

La menor conducía el vehículo a más de 160 kilómetros por hora cuando cruzó la mediana en sentido contrario. Aunque logró corregir la maniobra, poco después perdió el control, volcó varias veces y se estrelló contra un árbol.

“El impacto fue tan severo que el volante se desprendió y fue expulsado unos 15 metros del lugar donde cayó el automóvil”, explicó el DPS.

Lesiones y consecuencias legales

La niña de 13 años, junto con el pasajero de 11 años, fueron trasladados a un hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida.

El nivel de alcohol en sangre de la conductora era de 0.183, más del doble del límite legal para adultos y muy por encima de la tolerancia cero para menores en Arizona.

Un portavoz del DPS confirmó a ABC News que la adolescente enfrentará cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, además de otras infracciones relacionadas con el robo y el accidente.

Las autoridades aprovecharon el caso para advertir sobre los riesgos del consumo de alcohol en menores y la conducción sin licencia.

“Estamos agradecidos de que los niños estén bien, pero esto podría haber terminado mucho peor”, señaló el DPS. “Conducir sin permiso y beber alcohol siendo menor es extremadamente peligroso. Hable con sus hijos sobre los riesgos”.

