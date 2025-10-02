Pumas pierde al “Memote” Martínez por el resto del torneo Apertura 2025

Tal parece que el horno no está para bollos en los Pumas de la UNAM y frente a su crisis de resultados con tres partidos al hilo sin ganar y dos de ellos tropiezos contra América y FC Juárez, ahora deberán lidiar con la baja del delantero Guillermo “Memote” Martínez por una fractura en el quinto metatarsiano.

Sin duda una grave noticia para la delantera felina que ocupa el doceavo sitio en la producción de goles con apenas 14 anotaciones y que ahora dependerán del recién reactivado artillero José Juan Macías y del británico Aaron Ramsey para poder hacer funcionar un ataque muy raquítico de la escuadra felina.

😭 Se anunciaba desde ayer en #CuadroTitular y hoy se confirma.



Memo Martínez se pierde el resto del 2025 con Pumas. pic.twitter.com/SNYnwksz4H — FOX (@somos_FOX) October 2, 2025

El llamado Memote será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas para corregir esa lesión, pero la realidad es que el torneo finalizó para el espigado jugador que encabeza actualmente el ataque felino con cuatro goles, seguido de Macias con dos y Ramsey con una anotación.

Además, la lesión de Martínez deja al descubierto la falta de manejo administrativo en la cúpula directiva de los felinos, pues prescindieron de los servicios de los delanteros Ignacio Pussetto y de Rodrigo Funes Mori, con lo cual el ataque felino en estos momentos parece muy débil y con pocas opciones de ayudar a mejorar el panorama del técnico Efraín Juárez.

Los detalles de la lesión

Guillermo Martínez recibió un duro golpe en el duelo de la fecha 10 contra FC Juárez y a partir de ese momento hace semana y media decidieron que no hiciera fútbol para que pudiera mejorar con rehabilitación la parte afectada, dejando a José Juan Macías con el equipo libre para ser titular en el pasado duelo contra el América.

Pero debido al marcador adverso, Juárez decidió mandar al campo de juego contra las Águilas al famoso Memote, con lo cual se agravó la lesión del delantero, por lo cual, tanto servicio médico de la escuadra felina como el propio jugador decidieron que lo mejor era la intervención quirúrgica debido a la complejidad de la lesión y que con una rehabilitación todo se retrasaría.

Sin embargo, aquellos 30 minutos que disputó ante el cuadro azulcrema parecen haber agravado aún más su lesión. Por lo que tanto el jugador como el propio equipo habrían optado por una operación para resarcir el daño.

Una vez confirmados todos los estudios de que el problema a corregir está en el quinto metatarsiano, se prevé que después de ser operado, el jugador estará fuera de circulación por lo menos tres meses con lo cual su regreso a las canchas será al inicio del próximo campeonato, dejando la responsabilidad en el eje del ataque a José Juan Macías y Santiago López, jovencito que tiene buenas cosas y que era uno de los jugadores a ser promocionado por el técnico Juárez, pero al lesionarse, apenas está entrando en ritmo.

FUERA DE LAS CANCHAS 🚨🚨🚨



Memote Martínez se perderá lo que resta del torneo, tras sufrir una lesión en el tobillo en la Jornada 10 ante Juárez.



El jugador de Pumas será intervenido quirúrgicamente este jueves en Guadalajara. pic.twitter.com/d5zDC00M4h — W Deportes (@deportesWRADIO) October 2, 2025

De esta forma, para el próximo domingo en el estadio Olímpico Universitario está confirmada la ausencia de Guillermo Martínez en el ataque contra Chivas, así como contra Monterrey, Atlético, San Luis, León, Puebla y Cruz Azul, que les restan en el calendario del torneo Apertura 2025.

A todo esto, hay que aunarle la suspensión del técnico Efraín Juárez, por dos juegos, con lo cual no podrá estar en la banca contra Chivas y contra Rayados de Monterrey, debido a las mentadas de madre que le profirió a los árbitros en el clásico contra América.

Seguir leyendo:

– Efraín Juárez dos juegos a la congeladora por mentarle la madre a los árbitros vs. América

– Efraín Juárez dos juegos a la congeladora por mentarle la madre a los árbitros vs. América

– Aaron Ramsey queda sorprendido con el nivel de la Liga MX





