Carmen Aub revela cómo se dio cuenta de la pérdida auditiva de su hija

A solo unos días de abrir su corazón y compartir el diagnóstico de pérdida auditiva de su hija Lu, la actriz Carmen Aub reaparece con un conmovedor relato del proceso que vivió antes, durante y después de recibir la noticia de la discapacidad de la pequeña.

Fue durante su participación especial en el programa “Hoy Día” que la histrionisa de proyectos como “El Señor de los Cielos” y “Mujer de Nadie” se sinceró sobre los cambios que ha vivido durante los últimos meses, asegurando que debido a su historial médico nunca pensó atravesar por esta situación.

“Yo nunca en la vida, ni siquiera tenía algún prejuicio hacia los sordos, era algo tan lejano a mí que nunca hubiera pensado que eso me iba a pasar a mí. ¿Cómo? Si yo me cuido, si soy sana. Y de repente la vida te pone unos retos que hay que aprender a aceptar y tomar acción”, detalló ante las cámaras del matutino.

Y aunque hoy por hoy ha encontrado la fortaleza para afrontar esta nueva realidad de la mano de su pequeña Lu, hubo momentos de duda: “Yo lloraba y yo le decía a mi mamá: ‘Con esto sí no puedo’. Yo nunca había sentido con algo ‘no puedo’ y pasé de la negación, el enojo, muchísimos sentimientos, y al final eso no cambia la situación. Uno tiene que tomar acción, aceptarlo y saber que cuando te vas llenando de información encuentras el camino y eso es lo que a mí me ha servido: llenarme de información”, contó.

Al ser cuestionada sobre las señales o focos rojos que la ayudaron a identificar la discapacidad de su hija, Carmen Aub confesó: “Lu no pasó el examen de audición en el hospital. Siempre hacen el examen de audición a los recién nacidos y no lo pasó y yo en ese momento dije ‘tenía líquidos, o sea es normal que eso pueda pasar’“.

Sin embargo, más estudios confirmarían el diagnóstico inicial: “Le hicimos otra prueba que nos dijeron que era un poco más profunda (…) Se la decidimos hacer como que a las dos semanas más y ya ahí salió positivo y ahí sí yo dije ‘bueno, ya un examen positivo, otro positivo, ya si no lo acepto es negación’“, reconoció.

Actualmente, la estrella de la pantalla chica y su esposo, Iván Sikic, tienen más que claro que su labor como padres va más allá de brindarles las herramientas necesarias para una buena calidad de vida: “Ella va a tener muchos retos a los cuales todavía no sabemos bien cómo va a ser porque va a tener mucho que ver también con su personalidad. Ella va a tener todo nuestro apoyo”, expresó.

Para finalizar, Carmen Aub reiteró que hoy están más listos que nunca para afrontar la situación con unión y actitud positiva: “El saber que tiene solución, que sí la tecnología ha avanzado mucho… Y nosotros le vamos a dar todas las herramientas“, aceptó.

