Hombre con Green Card en trámite es arrestado por ICE tras dejar a su hijo en la parada del autobús

La detención de Silviano Mora Vera, un inmigrante de 53 años con más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, ha generado preocupación en Carolina del Norte y un intenso debate sobre la aplicación de las políticas migratorias.

El hombre contaba con una visa U activa, otorgada a víctimas de delitos que colaboran con las autoridades, y estaba en proceso de obtener la residencia permanente, pero aun así fue detenido por agentes de ICE en septiembre.

Detalles del arresto frente a su hijo

De acuerdo con Newsweek, el operativo ocurrió cuando Mora Vera acompañaba a su hijo de 17 años a la parada del autobús escolar. Minutos después, varios vehículos oficiales se aproximaron y lo esposaron frente al adolescente y a su esposa, Lilliana.

Silviano corre el riesgo de ser deportado a pesar de sus más de 20 años viviendo en EE.UU. Crédito: Gregory Bull | AP

La familia relató que incluso mostrando los documentos migratorios vigentes, las autoridades procedieron a trasladarlo primero a la Cárcel Regional de Riverside y luego al Centro de Detención de Farmville, en Virginia.

Su esposa describió el momento como un episodio de gran angustia: “Es un hombre trabajador, llevamos 25 años aquí y siempre hemos apoyado a la comunidad. No se merecía eso”. El hijo de Mora Vera, quien presenció el arresto, corrió de regreso para intentar interceder ante los agentes, sin éxito.

El estatus migratorio y la posición de ICE

Aunque Mora Vera cumplía con los requisitos de la visa U y avanzaba en su solicitud de Green Card, ICE argumenta que existía una orden previa de deportación en su contra, además de una condena menor por manejo imprudente en 2019. Con base en ello, justificaron su detención dentro de las prioridades actuales de la agencia, que pone especial atención en personas con antecedentes judiciales.

Defensores y familiares, en cambio, insisten en que su arresto contradice el espíritu de la visa U, creada para brindar protección a quienes cooperan con la justicia. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)han intervenido en el caso, advirtiendo sobre el riesgo de que episodios como este vulneren la confianza de comunidades inmigrantes en las instituciones.

Impacto familiar y comunitario

El arresto dejó a su familia en un estado de incertidumbre emocional y económica. Para su esposa y sus hijos, la ausencia de Mora Vera significa no solo la pérdida de sustento, sino también un golpe profundo a la seguridad de su hogar. El caso se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre los procesos de regularización migratoria y la aplicación estricta de órdenes de deportación que permanecen activas durante años.

Actualmente, Mora Vera espera audiencias que definirán si podrá continuar su proceso de residencia desde Estados Unidos o si será deportado. Su defensa busca que sea liberado bajo fianza o con medidas alternativas, mientras crece la presión social para que el sistema migratorio tome en cuenta no solo los antecedentes legales, sino también el impacto humano de estas detenciones.

