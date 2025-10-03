Senadores republicanos proponen elevar a $100 millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro

Rick Scott y Ashley Moody, senadores de Florida, presentaron una propuesta de ley para incrementar a $100 millones de dólares la recompensa ofrecida por la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela a quien se le acusa liderar a la organización delictiva conocida como Cartel de los Soles, la cual se dedicada al narcotráfico.

El nombre de este presunto cartel surge derivado de las insignias con estrellas portadas en sus uniformes por los militares venezolanos de alto rango, pues a ellos se les señala por, presuntamente, encabezar a una organización ligada a la delincuencia desde hace décadas.

Sin embargo, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela acusado de ser uno de los principales líderes del grupo, niega la existencia del supuesto Cartel.

“El Cartel de los Soles es un invento, no sé cuántos años tienen que ellos inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes. Cada vez que alguien les molesta, ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles”, señaló en agosto en alusión a los funcionarios estadounidenses.

Aunque hace un par de meses el gobierno estadounidense elevó de $25 a $50 millones de dólares la recompensa ofrecida por la captura de Maduro, la cantidad no despertó el interés proyectado y ello dio lugar a la presentación de la “Stop Maduro Act” (la ley para detener a Nicolás Maduro).

Dicha iniciativa de ley pretende de nueva cuenta duplicar la oferta de la Administración Trump tomando el dinero de la liquidación de bienes que Washington le ha decomisado al régimen venezolano, cuyo monto supera $700 millones de dólares en activos.

Maduro les ha pedido a los ciudadanos venezolanos estar atentos a una hipotética ofensiva militar estadounidense. (Crédito: Cristian Hernández / AP)

De acuerdo con la senadora Ashley Moody el peso de la ley debe caer sobre Nicolás Maduro por promover el narcoterrorismo en lugar de combatirlo.

“Estos terroristas contrabandean cantidades abrumadoras de drogas legales a nuestro país y venden este veneno que desestabiliza a nuestras comunidades”, expresó.

A la presentación de la propuesta para elevar la recompensa de captura se sumó otra iniciativa copatricinada por Ted Cruz, senador por Texas; y por Marsha Blackburn, senadora por Tennessee, a la cual se denominó “BOLIVAR Act”, acrónimo que en español significa “prohibir las operaciones y contratos con el ilegítimo régimen autoritario venezolano”.

El objetivo de dicha propuesta consiste en vetar los contratos de agencias del gobierno con empresas que realizan negocios con el régimen de Nicolás Maduro.

