Agentes del ICE y manifestantes se enfrentan en Chicago: una mujer recibió un disparo

Agentes federales dispararon contra una mujer después de que esta embistiera un vehículo policial en Chicago, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de la escalada de protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los esfuerzos de la administración de Donald Trump para reprimir los disturbios en ciudades lideradas por los demócratas.

Al menos 10 vehículos embistieron y acorralaron a los agentes, según informó Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, en una publicación en X.

“Los agentes no pudieron mover sus vehículos y salieron del coche. Uno de los conductores que embistió el vehículo policial portaba un arma semiautomática”, declaró McLaughlin en su publicación. “Las fuerzas del orden se vieron obligadas a desplegar sus armas y disparar a la defensiva contra una ciudadana estadounidense armada que se dirigió al hospital para recibir atención médica”.

La mujer armada fue nombrada recientemente en un boletín de inteligencia la semana pasada “por divulgar información personal a agentes y publicar información en línea”, declaró McLaughlin. La mujer no ha sido identificada y su estado de salud se desconoce el sábado.

El tiroteo ocurrió unas horas antes de que el gobernador Pritzker declarara que la administración Trump le había dado un ultimátum: tropas de la Guardia Nacional estatal se desplegaran en Chicago o, de lo contrario, serían enviadas bajo mando federal.

Pritzker afirmó haber rechazado las exigencias de la administración, pero ahora espera que 300 efectivos de la Guardia Nacional sean federalizados pronto.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el envío de más agentes de operaciones especiales al lugar del incidente tras el tiroteo.

“Hoy en Chicago, miembros de nuestras valientes fuerzas del orden fueron atacados, embestidos y acorralados por diez vehículos, incluyendo un atacante con un arma semiautomática. Estoy desplegando más agentes de operaciones especiales para controlar la escena. Los refuerzos están en camino. Si ven a un agente del orden hoy, denle las gracias”, publicó Noem en X.

En una serie de otros eventos caóticos, el sábado agentes federales dispararon irritantes químicos contra más de 100 manifestantes que protestaban contra las operaciones policiales en Brighton Park, un barrio del suroeste de Chicago.

Videos publicados en redes sociales mostraron a agentes arrojando gases lacrimógenos contra manifestantes y a otros haciéndolo cerca de una escuela.

En respuesta a los incidentes en Chicago, el FBI dijo que esa agencia y sus socios federales “continuarán presentando cargos agresivamente e investigando la violencia contra oficiales, la obstrucción de la justicia y la destrucción de propiedad federal”.

Trump ha amenazado con desplegar la Guardia Nacional en Illinois y en Oregon, para reprimir las protestas y la delincuencia.

