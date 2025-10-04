Isabella Castillo deslumbró en la promoción de “Dinastía Casillas” con un look de vaquerita

Con mirada coqueta y enfundada en un atuendo de impacto, así es como se dejó ver la actriz Isabella Castillo en su más reciente publicación en redes sociales, comprobando una vez más por qué es considerada una de las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento.

Siempre dispuesta a mantenerse en contacto con sus seguidores más fieles, la histrionisa que ha participado en producciones como “Tierra de Reyes y “Sed de Venganza” recurrió a su cuenta de Instagram para colocar un carrusel de imágenes que no tardó en desatar furor. ¿La razón? El flamante modelito que portó para la ocasión.

Se trató de un conjunto de cuero, compuesto por unos pantalones y chaleco en color negro que se abrazaron a sus curvas y acentuaron su diminuta cintura. Sin embargo, las estrellas del show fueron las botas y sombrero vaquero con un diseño tradicional que le dieron un toque divertido a su propuesta en moda.

Como parte de su beautylook, la cubana-estadounidense rockeó un maquillaje con delineado y pestañas tupidas, mientras que su larga cabellera rubia descansó en ondas “beachy” sobre sus hombros.

“Si la vida te da limones, haz limonada”, escribió Isabella Castillo para acompañar el post que dio una mirada a su más reciente compromiso laboral como parte de su participación en la producción de Telemundo, “Dinastía Casillas”.

Cómo era de esperarse, esta hazaña en redes sociales le valió para convertirse en el blanco de más de un piropo por parte de sus seguidores de hueso colorado. Dentro de dichos comentarios se hizo mención de su buen gusto al vestir, así como belleza natural que la ha caracterizado.

“Que preciosa”, “Va llegando la patrona”, “Siempre icónica”, “Que bella eres, pero con este look más”, “Guapura de mujer”, “Esa vaquerita hermosa”, “Comienza una nueva era… Diana más fuerte, más intensa” y “Ese outfit está top, a ver cántanos unas rancheras”, son algunos ejemplos de estas muestras de cariño.

Seguir leyendo:

• Isabella Castillo habla del esfuerzo que le tomó personificar a Fernanda Ríos en “Sed de Venganza”

• Isabella Castillo se muestra en el gimnasio, ejercitando sus piernas y usando un ceñido enterizo

• Isabella Castillo se graba desde su camerino, luciendo su figura en un ceñido atuendo