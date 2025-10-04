¿Karol G y Feid terminaron?: La pareja desata rumores de ruptura

Karol G y Feid han llamado la atención de muchos de sus fanáticos. No por un lanzamiento musical o algún proyecto nuevo, sino por su relación. Pero no por algo positivo.

En las últimas semanas han surgido rumores sobre una posible separación entre Karol G y Feid, una de las parejas más queridas y populares de la música latina.

De acuerdo con las especulaciones de sus fans en redes sociales, los rumores comenzaron debido a la ausencia de Feid en los eventos internacionales importantes en los que ha participado Karol G, así como la falta de publicaciones conjuntas en redes sociales.

En los últimos meses, Karol G ha estado enfocada en la promoción de su disco Tropicoqueta, que mezcla ritmos como la cumbia, vallenato, merengue y mariachi; mientras que Feid continúa con el lanzamiento de nuevas canciones y colaboraciones, además de preparar su próximo álbum.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores sobre su posible ruptura.

Los rumores sorprendieron a algunos de los fans de la pareja porque, incluso, Feid había declarado en mayo que tenía planes a futuro con Karol G.

Cabe destacar que, aunque en redes y eventos públicos no se les ha visto juntos recientemente, Feid ha compartido elogios hacia el trabajo de Karol G, manteniendo un cierto apoyo desde la distancia.

Por el momento, la incertidumbre persiste, ya que ambos artistas prefieren mantener en privado los detalles de su relación.

¿Cómo comenzó la relación de Karol G y Feid?

Karol G y Feid se conocieron antes de su primera canción juntos: “Friki” (2022), y tras su colaboración surgió la química entre los cantantes.

Aunque en ese momento surgieron los primero rumores de romance, no fue hasta mediados de 2023 que se confirmó su romance luego de que fueran vistos tomados de la mano.

Desde entonces la pareja, que trata de mantener su relación lo más privada posible, ha sido inseparable.

