Arrestan a hombre acusado de amenazar con bomba molotov iglesia en Washington D.C.

Un hombre fue arrestado y acusado de tener una bomba molotov afuera de una iglesia católica en Washington, D.C., el domingo, antes de una misa destinada a marcar el inicio del período de la Corte Suprema.

La Policía Metropolitana informó que Louis Geri, de 41 años y residente de Vineland, Nueva Jersey, fue arrestado en las escaleras de la Catedral de San Mateo Apóstol, en la avenida Rhode Island, noroeste, tras instalar una tienda de campaña y negarse a irse. Los agentes determinaron que a Geri se le había prohibido previamente la entrada a la catedral, aunque no dieron más detalles sobre el motivo.

Al arrestar a Geri, los oficiales observaron que el sospechoso tenía “múltiples artículos sospechosos” dentro de su tienda, incluidos frascos de líquido, según la policía.

El escuadrón antibombas del departamento de policía y su grupo de trabajo contra incendios fueron llamados a la escena para realizar una búsqueda más detallada de las pertenencias del sospechoso.

Geri fue arrestado por cargos de entrada ilegal, amenazas de secuestrar o herir a una persona y posesión de una bomba molotov, según la policía.

El FBI, la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del departamento de policía y la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos continuaban investigando el incidente el domingo por la tarde, sin que representara una amenaza.

Esta amenaza llega justo una semana después de que al menos 5 personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo y un incendio en una iglesia mormona en Michigan.

Las autoridades dijeron que el sospechoso estrelló su vehículo contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, una localidad situada a 96 km al noroeste de Detroit, la mañana del domingo pasado y abrió fuego.

Luego el sospechoso, un hombre de 40 años identificado como Thomas Jacob Sanford, quien prendió fuego a la iglesia de manera “deliberada”, antes de ser abatido por la policía.

