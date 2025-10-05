Cómo aprovechar el nuevo modo de ahorro de energía de iOS 26

Si alguna vez sentiste que la batería de tu iPhone se agota demasiado rápido, iOS 26 trae buenas noticias. Apple lanzó un nuevo modo llamado Adaptive Power, que promete extender la duración de la batería de tu iPhone haciendo que cada carga dure más tiempo. Esto significa que podrás pasar más horas usando tu teléfono sin tener que estar corriendo a buscar el cargador.

Pero, ¿cómo funciona exactamente esta función y en qué dispositivos está disponible? Aquí te lo cuento con detalle para que aproveches al máximo esta actualización.

Qué es y cómo funciona el modo Adaptive Power

Adaptive Power, o modo de energía adaptativa, es una función inteligente que aprende de tus hábitos de uso para administrar tu batería de forma eficiente. Durante aproximadamente una semana, el sistema monitorea cómo usas tu iPhone, desde las horas a las que lo usas más hasta qué aplicaciones son las que más consumen energía. Con esta información, reduce el gasto de batería cuando detecta que no necesitas mucha potencia, permitiéndote extender el tiempo entre cargas.

Es importante destacar que Adaptive Power no te dejará en medio de una tarea importante. Por ejemplo, si estás tomando fotos, jugando, o usando aplicaciones exigentes, el modo no se activa para no afectar la experiencia. En cambio, actúa más en situaciones de uso cotidiano, donde la velocidad y la potencia pueden reducirse ligeramente sin que notes grandes cambios. Por ejemplo, puede bajar el brillo de la pantalla en un 3% o limitar la actividad en segundo plano para ahorrar energía.

Este modo está disponible solo para los modelos más recientes: iPhone 15 Pro, Pro Max y todos los modelos de iPhone 16 y 17. Si tienes uno de estos teléfonos, ¡ya puedes sacar provecho!

Cómo activar y configurar Adaptive Power

En los modelos más nuevos como el iPhone 17 y iPhone Air, Adaptive Power viene activado por defecto, así que ni tendrás que preocuparte por encenderlo. En otros modelos compatibles, como el iPhone 15 Pro o el iPhone 16, viene desactivado y puedes activarlo manualmente.

Para ello, solo tienes que ir a Configuración > Batería > Modo de energía y ahí encontrarás un interruptor para activar o desactivar Adaptive Power. También puedes activar las notificaciones adaptativas, que te avisan cuándo el sistema está aplicando estas optimizaciones, aunque la función puede trabajar silenciosamente en segundo plano para que no te distraigas.

Además, desde este mismo menú puedes usar el Modo de bajo consumo, que es la función clásica que limita aún más las actividades para ahorrar batería cuando estás por debajo del 20%. Puedes usar ambos modos juntos para maximizar la duración si lo deseas.

Consejos adicionales para maximizar la duración de la batería

Aunque Adaptive Power es un avance importante, hay otros trucos clásicos que siguen funcionando para exprimir la carga de tu iPhone:

Reducir el brillo de la pantalla a un nivel cómodo pero no máximo.



a un nivel cómodo pero no máximo. Bajar el volumen si no necesitas audio alto.



Limitar el uso de GPS y aplicaciones que hacen mucho trabajo en segundo plano.



Poner el teléfono en modo avión cuando no necesitas estar conectado, ideal para ahorrar batería si solo quieres usar apps sin conexión como la cámara o podcasts.

El modo de bajo consumo sigue disponible para momentos en los que realmente necesites alargar la batería al extremo, desactivando funciones como la actualización en segundo plano, los efectos visuales y la conectividad 5G, pero a costa de rendimiento. Por eso Adaptive Power es una gran solución intermedia, que funciona sin que tengas que preocuparte.

Sigue leyendo:

• ¿Modo ahorro de batería? Este es el mejor momento para activarlo

• Batería de tu iPhone con iOS 16: 5 trucos para aumentar su duración

• ¿Forzar el cierre de las aplicaciones en tu iPhone te ayuda a ahorrar batería?