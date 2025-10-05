Junta de Boxeo Británica mantiene victoria de Jaime Munguía sobre Surace

La Junta de Control de Boxeo Británica (BBBofC) mantendrá la victoria de Jaime Munguía sobre Bruno Surace del pasado 3 de mayo, luego que la Agencia Antidopaje del Reino Unido (UKAD) aceptara la explicación del mexicano de que la pregnenolona fue la causante del resultado adverso tras la pelea.

En declaraciones a la revista The Ring, Robert Smith -secretario general de la BBBofC- comentó que las pruebas presentadas por Munguía fueron revisadas y simplemente fue advertido sobre su conducta futura.

“La explicación del boxeador fue aceptada por UKAD y luego nos fue informada a nosotros. Por lo tanto, se le advirtió sobre su conducta futura. Todo lo suministrado fue revisado y su explicación para el hallazgo fue aceptada, la UKAD no procederá más allá de eso”, dijo.

Jaime Munguía (der.) dio positivo por dopaje en dos pruebas tras la revancha contra Bruno Surace. Crédito: Queensberry Promotions/Leigh Dawney

Ahora Jaime Munguía queda bajo advertencia y será sujeto a controles antidopaje aleatorios adicionales y otras estipulaciones. El peleador tijuanense volverá a finales de año y se desconoce cuál será su siguiente oponente.

Recordemos que el mexicano dio positivo por metabolitos de testosterona de origen exógeno en las pruebas A y B luego de su victoria por decisión unánime sobre Bruno Surace en Arabia Saudita.

A raíz del resultado adverso, Munguía inició una investigación exhaustiva enviando 74 artículos diferentes al Laboratorio SMRTL en Utah. El boxeador incluyó todo lo que había consumido o utilizado antes y durante el día de la revancha: desde suplementos nutricionales, cremas, lociones y medicamentos, hasta alimentos y productos de higiene de su hotel.

Tras una investigación de cuatro meses, se determinó que cuatro de sus suplementos estaban contaminados con pregnenolona. Su abogado, Paul Greene, citó múltiples estudios donde se comprueba que esta sustancia podría producir “resultados falsos negativos o falsos positivos en las pruebas de dopaje”.

Mauricio Sulaimán está contento con la inocencia de Jaime Munguía. Crédito: Ian Walton | AP

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo absolvió y lo dejó en libertad condicional por un año retroactivo a la fecha del resultado adverso.

Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de su primera derrota por nocaut y pudo vengarse de Bruno Surace en la revancha. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 44 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

