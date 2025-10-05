Newsom demandará a Trump por desplegar tropas de la Guardia Nacional de California en Oregón

Luego de que la administración Trump desplegó más de 100 miembros de la Guardia Nacional de California en Oregón durante la noche y el domingo, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que demandaría por federalizar las tropas del estado.

“En respuesta a una orden judicial federal que bloqueó su intento de federalizar la Guardia Nacional de Oregón, el presidente Trump está desplegando a 300 efectivos de la Guardia Nacional de California en Oregón. Ya están en camino hacia allá”, declaró Newsom.

“Este es un abuso de poder vergonzoso. La administración Trump ataca sin complejos el propio estado de derecho y pone en práctica sus peligrosas palabras: ignora las órdenes judiciales y trata a los jueces, incluso a los nombrados por el propio presidente, como oponentes políticos”, explicó.

En un comunicado, la Casa Blanca confirmó el movimiento de tropas de la Guardia Nacional de California a Oregón.

“El presidente Trump ejerció su autoridad legal para proteger los activos y al personal federal en Portland tras los violentos disturbios y ataques a las fuerzas del orden. Por una vez, Gavin “Newscum” debería ponerse del lado de los ciudadanos respetuosos de la ley en lugar de los criminales violentos que destruyen Portland y ciudades de todo el país”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, refiriéndose al gobernador de California, con un apodo que el presidente suele usar.

Por si parte, la gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, confirmó que las tropas de la Guardia Nacional de California ya habían llegado a Oregón, diciendo: “101 miembros de la Guardia Nacional de California federalizada llegaron a Oregón anoche en avión, y tenemos entendido que hay más en camino hoy”.

Continuó condenando la medida, diciendo: “Esta acción parece intencional para eludir el fallo de ayer de un juez federal. Los hechos no han cambiado. No hay necesidad de intervención militar en Oregón. No hay insurrección en Portland. No hay amenaza a la seguridad nacional. Oregón es nuestro hogar, no un objetivo militar. Los habitantes de Oregón que ejercen su libertad de expresión contra las acciones ilegales de la Administración Trump deben hacerlo pacíficamente”.

El sábado por la noche, la jueza federal de distrito Karin Immergut, nombrada por el presidente Trump durante su primer mandato, emitió una orden de restricción temporal que impide al gobierno de Trump enviar a la Guardia Nacional. La medida se produjo después de que Trump anunciara que enviaría tropas a la ciudad para combatir a los terroristas nacionales.

Immergut afirmó que las protestas relativamente pequeñas que ha presenciado la ciudad no justifican el uso de fuerzas federales y que permitir su despliegue podría perjudicar la soberanía estatal de Oregón. La orden de restricción expirará el 18 de octubre, según los registros judiciales.

