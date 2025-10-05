Sospechoso arrestado por amenazas contra sede de TikTok en Los Ángeles

Un hombre fue arrestado la noche del viernes después de emitir una serie de amenazas en línea en contra de la sede de la red social TikTok en Los Ángeles, informaron funcionarios del Departamento de Policía de Culver City.

Joseph Mayuyo, de 33 años y residente de Hawthorne, fue identificado como sospechoso después de que empleados reportaron mensajes amenazantes en redes sociales.

El viernes 3 de octubre, los trabajadores recibieron otra amenaza, por lo que el personal de seguridad evacuó la sede de TikTok en Culver City como medida de precaución.

De acuerdo con las autoridades, Mayuyo continuó publicando los mensajes en línea, entre ellos una advertencia de que no sería capturado con vida en caso de que la policía intentara arrestarlo.

Aproximadamente a las 10:10 p.m. del viernes, el Equipo de Respuesta a Emergencia contactó a Mayuyo y los negociadores de crisis dialogaron con el sospechoso.

Después de más de 90 minutos de negociación, Mayuyo salió de forma voluntaria de su casa y fue puesto bajo custodia sin mayores incidentes.

El hombre de Hawthorne fue fichado e ingresado en la cárcel del Departamento de Policía de Culver City bajo sospecha de proferir amenazas criminales.

Tras el arresto del sospechoso, las autoridades ejecutaron una orden de registro en su domicilio y recuperaron evidencias que se consideran de valor probatorio.

“Este incidente demuestra el firme compromiso de nuestro departamento para garantizar la seguridad de nuestra comunidad y los negocios locales“, dijo el jefe del Departamento de Policía de Culver City, Jason Sims.

“Tomamos todas las amenazas muy en serio y las investigamos a fondo. Gracias a la coordinación y rapidez de nuestros oficiales y detectives, y a la colaboración con el negocio, este sospechoso fue detenido pacíficamente, previniendo cualquier daño potencial”, agregó.

Las autoridades de Culver City también agradecieron al equipo de seguridad de TikTok por su profesionalismo y rápida respuesta mientras se desarrollaba la investigación para arrestar al sospechoso.

