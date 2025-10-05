Ya puedes pedir el Tesla Model Y Performance 2026 en EE.UU.

Tesla vuelve a sacudir el mercado de los SUV eléctricos con la apertura de pedidos del Model Y Performance 2026 en Estados Unidos.

Tras su debut inicial en Europa, la compañía confirmó que los clientes norteamericanos también podrán acceder a esta versión mejorada, que eleva la potencia y la experiencia de conducción de uno de los modelos más vendidos de la marca.

La noticia llega con un timing estratégico: las reservas comenzaron en octubre y las primeras entregas están programadas para diciembre de 2025, justo a tiempo para las fiestas de fin de año. A partir de ahí, Tesla tiene previsto escalar la producción de este modelo durante el primer trimestre de 2026.

Un modelo esperado por el mercado estadounidense

El Model Y Performance se había convertido en una de las versiones más anticipadas desde que Tesla renovó el Model Y a principios de 2025. Aunque la marca había prometido que la variante de alto rendimiento estaría lista hacia finales de ese año, los primeros en recibirla fueron los clientes europeos.

Ahora, los compradores estadounidenses finalmente tienen acceso a este SUV de gama alta que combina potencia, autonomía y tecnología.

Con este lanzamiento, Tesla refuerza su posición en un segmento donde la competencia es cada vez más intensa. Rivales como Ford, BMW y marcas emergentes chinas han apostado fuerte por el mercado de SUV eléctricos, lo que obliga a la compañía de Elon Musk a mantener su propuesta fresca y diferenciada.

Precio y versiones disponibles

El Tesla Model Y Performance 2026 parte de un precio inicial de $59,130 dólares, una diferencia considerable frente a las demás variantes del mismo modelo. La versión estándar tiene un costo de $44,990 dólares, mientras que la opción intermedia con tracción total se ofrece a $48,990 dólares.

En comparación, el Performance representa casi $15,000 dólares más que el modelo básico, aunque a cambio incorpora mayor potencia, acabados premium y una serie de mejoras técnicas enfocadas en el rendimiento.

Diseño exterior con mejoras aerodinámicas

Tesla introdujo varios cambios en el diseño para optimizar tanto la estética como la eficiencia aerodinámica del nuevo Performance. Entre las novedades destacan los parachoques rediseñados, un difusor trasero revisado y un alerón de fibra de carbono renovado.

Estos ajustes no son meramente estéticos: la marca asegura que han permitido reducir la resistencia aerodinámica entre un 10 % y un 64 % en determinadas condiciones, mejorando el equilibrio general del vehículo en un 27 % respecto a la generación anterior.

El habitáculo también recibió actualizaciones para reforzar la sensación premium. Los clientes encontrarán nuevos acabados, tapicerías actualizadas y una pantalla central de mayor tamaño para controlar todas las funciones del vehículo.

El Tesla Model Y Performance 2026. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El enfoque no se limita a la tecnología; Tesla también trabajó en la comodidad de los asientos y en una mejor insonorización, ofreciendo una experiencia de conducción más tranquila, incluso en trayectos largos.

Potencia mejorada y nuevo sistema de propulsión

El corazón de las mejoras está en el rendimiento. El Model Y Performance 2026 incorpora el paquete Performance 4DU, el mismo utilizado en el Model 3 Performance, con lo que se consigue un aumento del 16 % en el par máximo y un 32 % más de potencia total.

El resultado es un SUV que alcanza 460 caballos de fuerza, acelera de 0 a 60 mph en solo 3,3 segundos y logra una velocidad máxima de 155 mph.

Además, Tesla mejoró la batería para hacerla más eficiente, alcanzando una autonomía estimada de 325 millas con una sola carga.

Ride Controller: más estabilidad en carretera

Entre las innovaciones destaca la incorporación del sistema Ride Controller, una tecnología desarrollada para ofrecer mayor estabilidad tanto en aceleración como en frenadas, y mejorar la seguridad en curvas y rectas.

Este ajuste apunta a reforzar el control del vehículo en situaciones exigentes, alineando la experiencia de conducción del Model Y Performance con lo que esperan los usuarios de un SUV eléctrico de gama alta.

