Jugador de Oklahoma City Thunder se sometió a cirugía testicular

El Oklahoma City Thunder informó este lunes que su joven base Nikola Topić fue sometido a una cirugía testicular y estará fuera de acción entre cuatro y seis semanas. La noticia representa un nuevo golpe para el jugador serbio, quien ya se perdió toda su temporada de novato tras sufrir un desgarro del ligamento cruzado anterior en 2024.

El anuncio fue realizado por la franquicia y confirmado por el periodista Marc Stein, quien detalló que Topić será reevaluado una vez concluido su periodo inicial de recuperación. Aunque el jugador de 20 años no estaba proyectado como titular, su talento y potencial lo convierten en una de las promesas más interesantes dentro del plantel dirigido por Mark Daigneault.

Oklahoma City Thunder guard Nikola Topić had a testicular procedure today. He will be re-evaluated in approximately four to six weeks. pic.twitter.com/BbE8gGaLi5 — Michael Scotto (@MikeAScotto) October 6, 2025

Durante la pasada Summer League, Topić dejó buenas impresiones. En tres partidos, promedió 7.3 asistencias por encuentro y demostró una notable capacidad para generar juego, además de una lectura avanzada del baloncesto. Según Jeremy Woo, de ESPN, el serbio “mostró momentos de su potencial en la liga de verano, exhibiendo su capacidad de creación de juego y su inteligencia en la cancha. Esas habilidades podrían ayudarle a conseguir minutos de reserva detrás de Shai Gilgeous-Alexander”.

Otro revés para un novato con gran proyección

Topić llegó al Thunder como la selección número 12 del Draft de 2024, con la esperanza de convertirse en una pieza de futuro en la plantilla del actual campeón de la NBA. Sin embargo, su adaptación ha sido interrumpida por problemas físicos que lo han mantenido alejado de las duelas.

El joven guardia había despertado elogios durante el campo de entrenamiento. “Ha estado bien. Jugué un par de veces con él la semana pasada; realmente destaca su forma de ver el juego”, comentó Chet Holmgren, quien también vivió un año de ausencia por lesión en su temporada de novato. “Va a seguir mejorando muy rápido; tiene una actitud seria ante el juego”.

Su compañero Cason Wallace coincidió con esa visión. “Es muy divertido jugar con él. Es un gran base, ve la cancha muy bien y comete muy pocos errores”, afirmó.

Aunque se trata de otro contratiempo en el inicio de su carrera, el Thunder confía en que Topić pueda incorporarse a las prácticas a mediados de noviembre. Su desarrollo será seguido de cerca por la franquicia, que lo considera una apuesta de futuro en medio de su ambicioso proyecto.



