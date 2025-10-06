Terence Crawford dice que fue una falta de respeto pensar que Canelo lo noquearía

Terence Crawford expresó su molestia con los que pensaron que Saúl ‘Canelo’ Álvarez lo noquearía, en la superpelea donde se terminó coronando campeón indiscutido de peso supermediano, y considera que fue falta de respeto.

En una entrevista con 4th&1 With Cam Newton, Crawford aseguró que todos subestimaron sus habilidades al pensar que sería derribado por Canelo Álvarez, pero les demostró que estaban equivocados.

“No tenía por qué aceptar pelear conmigo. (Lo más irrespetuoso) fue cuando decían que me iba a noquear en tres asaltos, y yo era demasiado pequeño. Lo consideré una falta de respeto. Nunca me habían derribado ni noqueado, así que ¿qué les hizo pensar que me iban a noquear?”, dijo.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

“La gente me faltaba el respeto y desacreditaba mis habilidades solo porque Canelo era uno de los mejores de todos los tiempos. Pero, como dije antes, aún no había peleado con Terence Crawford”, agregó.

Antes de su enfrentamiento con el mexicano, algunas personas predijeron que Terence Crawford no podría vencerlo por la diferencia de peso y también aseguraron que sería noqueado, pero Bud terminó siendo superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística.

Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo. Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113.

Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta. Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del monarca estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

Canelo Álvarez no pudo descifrar el estilo de Terence Crawford. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

