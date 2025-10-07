Alcalde de Chicago firma orden ejecutiva que limita las operaciones de ICE en la ciudad

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, firmó orden ejecutiva mediante la cual a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) les prohíbe utilizar propiedades de la ciudad para llevar a cabo sus operativos de detención de extranjeros con fines de deportación.

De esta manera, en un plazo no mayor a cinco días, el uso de estacionamientos municipales, terrenos baldíos y otros lugares públicos en Chicago, quedará restringido para el personal encargado de cumplir con la misión designada por el presidente Donald Trump de llevar a cabo la operación más grande de deportación de inmigrantes de toda la historia.

Asimismo, a través de un comunicado, Johnson les exige a los departamentos municipales que sus empleados denuncien de inmediato cualquier infracción del ICE detectada.

“No toleraremos que los agentes de ICE violen los derechos constitucionales de nuestros residentes ni permitiremos que el gobierno federal ignore nuestra autoridad local.

Con esta Orden Ejecutiva, Chicago se mantiene firme en la protección de los derechos constitucionales de nuestros residentes y comunidades inmigrantes y en la defensa de nuestra democracia”, señaló.

Brandon Johnson cuenta con el respaldo del gobernador Jay Robert Pritzker para enfrentar no sólo al ICE, sino al presidente de la nación. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

En respuesta, la Casa Blanca difundió una declaración mediante la cual arremete en contra de la posición asumida por el demócrata Johnson.

“Es una traición repugnante a todo ciudadano respetuoso de la ley. Proteger de la justicia a los inmigrantes más depravados y violentos no sólo es un insulto a todos los habitantes de Chicago, sino que también es una peligrosa intensificación de la lunática agenda de ‘santuario’ de los demócratas, donde los inmigrantes ilegales criminales están por encima de los ciudadanos estadounidenses”, enfatizó.

En otro comunicado, Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), le advirtió al alcalde de Chicago, que los operativos del ICE continuarán adelante.

“Sus políticas imprudentes no solo ponen en peligro a nuestras fuerzas del orden, sino también la seguridad pública. Mientras siga liberando a pedófilos, violadores, pandilleros y asesinos en las calles de Chicago, nuestras valientes fuerzas del orden continuarán arriesgando sus vidas, sin paga, para arrestar a estos atroces criminales y devolver la seguridad a Chicago”, señala parte de la misiva.

De acuerdo con el DHS, desde el mes pasado, cuando el ICE lanzó la denominada Operación Midway Blitz, más de mil inmigrantes carentes de estatus legal han sido detenidos en Chicago.

