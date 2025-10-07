Arrestan a mujer en Connecticut por presuntamente envenenar a su esposo con anticongelante

Kristen Hogan, de 33 años y residente de Ridgefield, fue arrestada por la Policía Estatal de Connecticut bajo acusaciones de intento de asesinato tras presuntamente envenenar a su esposo con anticongelante. Las autoridades afirman que el ataque ocurrió en medio de una disputa por la custodia de su hijo.

El 7 de agosto, mientras su esposo asistía a una audiencia judicial relacionada con la custodia del niño, Hogan no se presentó al tribunal. Más tarde, el hombre recibió una notificación de que su esposa estaba accediendo al router wifi de la casa.

Al regresar, ella no estaba, pero esa noche bebió vino de la nevera y poco después comenzó a sentirse gravemente enfermo. Su madre lo encontró al amanecer tambaleándose, vomitando y con dificultad para hablar, por lo que fue llevado de urgencia al hospital.

Los médicos descartaron un derrame cerebral y concluyeron que el hombre había sido envenenado con etilenglicol, el principal componente del anticongelante.

Pruebas y confesión

El análisis del vino confirmó la presencia de etilenglicol, y el esposo declaró que Hogan era la última persona con acceso a la botella abierta.

Al revisar su teléfono, los detectives hallaron búsquedas sobre sustancias químicas letales, entre ellas el monoetilenglicol, y consultas sobre “qué cantidad mataría a una persona”.

Aunque Hogan negó inicialmente haber intentado envenenarlo, posteriormente admitió haber puesto anticongelante en el vino, pero dijo que “solo quería enfermarlo como venganza por su abuso mental”. También reconoció haber manipulado una botella de té en otra ocasión.

Las autoridades revelaron que el hijo de la pareja fue hospitalizado en septiembre con síntomas similares a los del padre, aunque aún no se ha determinado si también fue víctima de envenenamiento. Hogan habría afirmado que nadie más sabía que estaba alterando las bebidas de su esposo.

El esposo declaró que Hogan podría haber tenido motivos económicos y de custodia, ya que si él moría, ella heredaría la casa y obtendría la custodia total del hijo.

La mujer enfrenta dos cargos de intento de asesinato y uno por interferencia con un oficial.

Las autoridades de Connecticut mantienen abierta la investigación, mientras el esposo y el hijo de Hogan continúan bajo observación médica.

Sigue leyendo:

– Patrulla Fronteriza de EE.UU. captura a presunto mercenario ruso en Texas

– Policía de Nueva York advierte que el Tren de Aragua está reclutando a menores migrantes.

–Patrulla Fronteriza detiene en Nueva York a migrante que figuraba en la lista de terroristas