Estadounidenses están siendo atrapados por ICE y el afán de deportaciones, revela informe

America’s Voice destacó en un informe dado a conocer el martes 15 casos de ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos y mantenidos en arresto por ICE en la ola de redadas y deportaciones masivas que sostiene el gobierno del presidente Donald Trump.

Según el comunicado de prensa de America´s Voice, la hoja informativa publicada el martes da a conocer los casos de estadounidenses que sufrieron arrestos y detenciones, en muchos casos, de manera violenta, por parte de agentes de ICE que se basaron en perfiles raciales de latinos en Estados Unidos y efectuaron los arrestos y detenciones pese a que se les informó que las personas que estaban arrestando eran ciudadanos de Estados Unidos.

America´s Voice denunció en el comunicado cómo ciudadanos estadounidenses “están siendo agredidos, detenidos y retenidos durante horas o incluso días a pesar de mostrar una identificación válida, lo que expone otro componente peligroso de la agenda de deportación masiva de Trump”.

Vanessa Cárdenas, Directora Ejecutiva de America’s Voice, declaró: “Esta administración está dejando cada vez más claro con sus acciones que el ‘enemigo interno’ somos nosotros: los estadounidenses comunes, trabajadores y temerosos de Dios”.

Cuando agentes federales de inmigración armados y enmascarados operan sin rendir cuentas, nadie está a salvo". Vanessa Cárdenas – Directora Ejecutiva de America’s Voice

“Las agresivas redadas ciudad por ciudad están destrozando comunidades y violando los derechos constitucionales de los estadounidenses. No se trata de seguridad pública, sino de crear división y usar la inmigración como la punta de lanza en su ataque más amplio contra las instituciones democráticas fundamentales que protegen los derechos y privilegios de todos los estadounidenses”, concluyó Cárdenas.

Y presentó 15 ejemplos de los numerosos casos documentados de ciudadanos estadounidenses detenidos por agentes federales en las operaciones de deportación masiva de Trump, que ocurren en ciudades y condados de costa a costa:

Se han incluido vínculos a artículos relacionados con estos casos publicados en La Opinión.

En la hoja informativa de America’s Voice que puede leerse en inglés aquí, hay vínculos relacionados con cada caso enumerado, publicados por medios en inglés.

