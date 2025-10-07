Joe Biden reaparece en público e interactúa con varias personas durante un juego de béisbol

A pesar de estar en tratamiento para vencer a un agresivo cáncer de próstata que padece, el expresidente Joe Biden reapareció en público durante un juego de playoffs de la Major League Baseball (MLB) al cual acudió para apoyar a los Philadelphia Phillies desde una tribuna.

Durante algunos minutos, el demócrata de 82 años y su esposa Jill acapararon la atención de los fanáticos de la pelota caliente congregados en el Citizens Bank Park para ver el duelo entre los Phillies y Los Ángeles Dodgers, en el segundo de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Ante el deseo de Joe Biden de estar cerca del equipo al que apoya desde hace décadas, la exprimera dama decidió que viajaran desde Greenville, Delaware, hasta Philadelphia.

Sin embargo, la presencia de los distinguidos visitantes no evitó que los actuales monarcas de la MLB vencieran a los Phillies, lo cual no afectó el ánimo del exmandatario de la nación quien lucía muy alegre de ver a varias personas acercarse a él pidiéndole posar para las fotografías del recuerdo e intercambiar algunas palabras.

Aunque no portaba corbata, Biden lucía un elegante saco y lejos de notarse abatido por su enfermedad se mostró entero y muy recuperado con respecto a la imagen que proyectaba sobre la recta final de su gestión al frente de la Casa Blanca.

Joe Biden convivió con algunos de los fans que acudieron al Citizens Bank Park para apoyar a los Philadelphia Phillies en su duelo ante Los Ángeles Dodgers. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Es de llamar la atención que, durante su etapa como presidente no asistió a ningún evento deportivo profesional, pero en todo momento reconoció ser fans de los equipos de Philadelphia que compiten representando a la ciudad en la MLB y en la NFL.

Con esto, una vez más, Joe Biden demuestra estar cumpliendo con su palabra al asegurar que, lejos de mantenerse encerrado en su residencia —como suelen hacerlo otros políticos al final de sus años de servicio a la nación—, continuaría tratando de estar vigente en el acontecer social.

El mes pasado, el expresidente había sido captado con una cicatriz en la frente al momento de salir de una iglesia en Delaware.

Después, trascendió que se había sometido a un procedimiento quirúrgico conocido como cirugía de Mohs, el cual consiste en cortar capas delgadas hasta dejar al tejido limpio de células enfermas de cáncer.

