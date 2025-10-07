Senado confirma 107 nominados de Trump, entre embajadores y altos funcionarios

En medio de la tensión por el cierre de Gobierno y tras anunciar que este martes no se votaría a respecto, el Senado sí tuvo sesión, donde aprobó a 107 nominados por Donald Trump, incluyendo embajadores, fiscales federales y altos funcionarios de agencias gubernamentales.

Entre los nominados confirmados se encuentran Herschel Walker, exjugador de fútbol americano y aliado cercano de Trump, quien fue confirmado como embajador de Estados Unidos en las Bahamas.

Herschel Walker, ganador del Trofeo Heisman, que perdió una candidatura plagada de escándalos para el Senado en 2022, fue confirmado para servir como embajador de Estados Unidos en las Bahamas.

Walker, un aliado cercano de Trump, saltó a la fama en la Universidad de Georgia, donde fue corredor del equipo de fútbol americano de la escuela en la década de 1980. Ganó el Trofeo Heisman en 1982 y jugó en la NFL de 1986 a 1997. Walker también fue miembro del equipo olímpico de bobsleigh de EE.UU. en 1992.

Además, el Senado confirmó a Neil Jacobs como el nuevo jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

La confirmación coloca a un científico atmosférico de carrera con un profundo conocimiento de la NOAA al mando de la agencia, que es responsable de hacer predicciones meteorológicas y mantener registros climáticos, un punto de discordia durante la administración Trump .

Sin embargo, los críticos han destacado el papel de Jacobs en la llamada controversia Sharpiegate de 2019 como un ejemplo de su sumisión a la presión política percibida.

De forma paralela, se aprobaron los nombramientos de fiscales federales para los distritos de Iowa y Dakota del Sur. La votación se realizó bajo las nuevas reglas del Senado que permiten la aprobación de múltiples nominados con una mayoría simple, sin necesidad de los 60 votos tradicionales.

Esta confirmación masiva se produjo en medio del cierre parcial del gobierno, que ha afectado a diversas agencias federales. Los republicanos en el Senado han utilizado esta estrategia para avanzar en la agenda de nominaciones del presidente Trump, mientras que los demócratas han expresado su preocupación por la rapidez del proceso y la falta de debate en las confirmaciones.

Otros funcionarios asociados a Trump que fueron confirmados son: Paul Atkins, reconfirmado como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) hasta 2031, cuya permanencia ha sido cuestionada por su enfoque conservador en regulación financiera; Brandon Judd, exdirector del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, designado como embajador en Chile y criticado por su postura dura en temas migratorios.

Finalmente, destaca el nombramiento de Sergio Gor, exasesor cercano de Trump, nominado como embajador de Estados Unidos en India, cuya confirmación generó debate por su limitada experiencia diplomática.

