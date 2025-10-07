Timothy Bradley dice que Bivol puede poner en aprietos a Crawford

Timothy Bradley cree que Dmitry Bivol, campeón unificado de peso semicompleto, podría poner en aprietos a Terence Crawford si se concretara una pelea entre ambos.

En su canal oficial en YouTube, Bradley explicó que Crawford no tendría oportunidad de vencer a Bivol porque el ruso tiene un estilo que podría complicar mucho al estadounidense.

“Crawford puede necesitar un milagro para vencer a ese tipo. Los estilos hacen las peleas, y Bivol tiene el estilo para complicarle la vida a Crawford. Tiene tamaño, juego de pies, jab y defensa para ponerlo en aprietos”, dijo el excampeón mundial.

Una pelea entre Dmitry Bivol y Terence Crawford podría ser una posibilidad, pero Turki Alalshikh tiene planes diferentes para ambos campeones.

Recordemos que luego de la histórica victoria de Terence Crawford sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez -que lo coronó como campeón indiscutido en las 168 libras- el jeque árabe preguntó si David Benavídez –monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 175 libras– puede bajar a peso supermediano, insinuando una posible pelea con Bud.

Poco después, Brian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Crawford, declaró que no están interesados en subir al ring contra Benavídez. Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

En cambio, Bivol se encuentra recuperándose y rehabilitándose de una cirugía de espalda por una hernia discal lumbar y planea volver a los entrenamientos a inicios del 2026. El campeón unificado de peso semicompleto podría enfrentar al Monstruo Mexicano o a Artur Beterbiev en su regreso.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer a Canelo Álvarez e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de peso semicompleto a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

