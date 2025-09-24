AMB ordenará Bivol vs. Benavídez en 2026, según reportes

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenará la pelea por el título indiscutible de peso semicompleto entre Dmitry Bivol y David Benavídez en el 2026, según reportó el periodista Bernardo Pilatti.

En su canal oficial de Youtube, Pilatti expresó que ya existen negociaciones previas a la pelea de Benavídez contra Anthony Yarde el 22 de noviembre para que el duelo con Bivol suceda a continuación.

“Benavídez, además de ser campeón del CMB, ocupa la inédita, insólita condición de campeón regular de la AMB y a partir de esa condición de campeón regular, la AMB sería la que ordenaría la pelea contra Bivol en combinación con el equipo de Vadim Kornilov, representante y mánager de Bivol, eso se estaría negociando o ya habría sido negociado. Aunque Turki quiso esa pelea Benavídez-Beterbiev, lo hizo un poco a disgusto con lo que estaba sucediendo con Bivol, que estaba pidiendo demasiado dinero y valorizando de más sus tres títulos”, dijo.

Dmitry Bivol volverá al ring en 2026 luego de su cirugía en la espalda. Crédito: John Locher | AP

“Ahora Bivol, más humilde, seguramente ya empezó las gestiones para ir directamente contra Benavidez, lo va a ordenar la AMB. Hay una negociación en ciernes en estos dos meses previo a la pelea de Benavídez y Yarde para que Benavídez no enfrente después a Beterbiev y sí enfrente entonces a Dmitry Bivol, porque ahora el interesado es Bivol y detrás de él hay muchos intereses y habrá más cantidad de dinero”, agregó.

Recordemos que Dmitry Bivol, campeón unificado de las 175 libras, decidió dejar vacante su cetro para evitar la pelea obligatoria con David Benavídez, exretador oficial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un día antes de que se llamara a subasta, ya que está más interesado en hacer la trilogía con Artur Beterbiev a finales de este año.

El Monstruo Mexicano tenía la esperanza de poder negociar la disputa por el campeonato indiscutido de Bivol, pero el jeque árabe Turki Alalshikh declaró que no estaba interesado en llevar a cabo este duelo porque le había prometido a Artur Beterbiev un tercer enfrentamiento contra su compatriota.

De acuerdo con algunos expertos en el deporte, el Monstruo Mexicano es superior a Bivol y predicen que tiene mucha oportunidad de vencerlo, pero hasta los momentos habrá que esperar para saberlo.

Anthony Yarde quiere acabar con el reinado de David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de peso semicompleto a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

