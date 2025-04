Entrenador defiende a Dmitry Bivol: No evadió a Benavídez

Joel Díaz, entrenador de Dmitry Bivol, defendió al campeón unificado de peso semicompleto y dejó claro que no evadió a David Benavídez como muchos piensan.

En una entrevista con K.O. Artist Sports, Díaz explicó que Bivol tenía un contrato para la trilogía con Artur Beterbiev y que en cualquier momento la pelea con Benavídez sucederá.

“Me molesta la forma en que lo hacen parecer, sabes, y no es como lo hacen parecer, como si estuviera evadiendo a alguien, te puedo decir esto, hay muchos peleadores mexicanos de alto nivel que evaden a otros y Bivol no evade a nadie. (…) sabes qué, hay cláusulas y contratos, Bivol no está evadiendo a nadie, peleará con cualquiera, cualquier día, en cualquier momento, siempre que, como todos dicen, el precio sea el correcto”, dijo.

David Benavídez se convirtió en campeón mundial tras la renuncia de Bivol. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Bivol tiene opciones, tiene opciones y para él la mejor opción ahora es que peleó con Beterbiev dos veces y hay una oportunidad para una trilogía, ¿por qué no?, ¿por qué mirar a Benavídez cuando tiene una opción para una trilogía?, eso no significa que esté evadiendo a nadie. (…) Veo a muchos otros peleadores evadiendo a Benavídez y nadie hace un gran escándalo al respecto, sabes, no voy a mencionar sus nombres, Benavídez ha estado retando a muchos peleadores de alto nivel y lo evaden y no les quitan sus títulos, sabes, no es justo para mí, simplemente no es justo ver eso”, agregó.

Recordemos que Dmitry Bivol, campeón unificado de las 175 libras, decidió dejar vacante su cetro para evitar la pelea obligatoria con David Benavídez, exretador oficial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un día antes de que se llamara a subasta, ya que está más interesado en hacer la trilogía con Artur Beterbiev a finales de este año.

El Monstruo Mexicano tenía la esperanza de poder negociar la disputa por el campeonato indiscutido de Bivol, pero el jeque árabe Turki Alalshikh declaró que no estaba interesado en llevar a cabo este duelo porque le había prometido a Artur Beterbiev un tercer enfrentamiento contra su compatriota.

De acuerdo con algunos expertos en el deporte, el Monstruo Mexicano es superior a Bivol y predicen que tiene mucha oportunidad de vencerlo, pero hasta los momentos habrá que esperar para saberlo.

Artur Beterbiev y Dmitry Bivol protagonizarán una tercera pelea. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Ahora Benavídez podría defender su título absoluto de las 175 libras del CMB posiblemente contra Callum Smith o Anthony Yarde. El primero es campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el segundo tiene programada una pelea para el 26 de abril.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de peso semicompleto a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

