Alcalde de Chicago define al despliegue de la Guardia Nacional como inconstitucional y peligroso

Ante el arribo de un contingente de la Guardia Nacional ordenado por Washington, Brandon Johnson, alcalde Chicago, definió a dicho despliegue como algo inconstitucional y hasta peligroso.

Durante una conferencia de prensa, el demócrata afroamericano indicó que la administración federal no le ha compartido ningún detalle sobre cómo pretende integrar a los elementos de la Guardia Nacional en la estrategia de seguridad implementada por las autoridades locales, decisión que no respalda.

“Se trata de infundir miedo. Se trata de violar la Constitución que le daría mucho más control sobre nuestras ciudades estadounidenses”, expresó.

Acto seguido, Brandon Johnson definió a la posición asumida por Donald Trump como una afrenta hacia la figura que desempeñan los representantes elegidos por la ciudadanía a nivel local.

“Es ilegal, inconstitucional, peligrosa y está mal. No se trata de deportaciones; se trata de autoritarismo”, enfatizó.

Asimismo, el político demócrata reiteró que bajo ningún motivo no se someterá a la voluntad del conservador a cargo de la Casa Blanca.

“Este presidente está decidido a federalizar la Guardia Nacional y a ocupar nuestras ciudades con el ejército. Es inadmisible. Es impensable, pero así son los Estados Unidos hoy en día, y haremos todo lo posible para garantizar que nuestra democracia esté, en última instancia, protegida”, indicó.

Varios contingentes con integrantes de la Guardia Nacional han sido desplazados a distintas ciudades del país. (Crédito: Jae Hong / AP)

Cabe señalar que, en un intento por impedir el arribo de la Guardia Nacional a Illinois, el gobernador Jay Robert Pritzker y el alcalde Johnson entablaron una demanda legal al inicio de esta semana.

“El pueblo estadounidense, independientemente de dónde resida, no debería vivir bajo la amenaza de ocupación por parte del ejército de los Estados Unidos, en particular simplemente porque el liderazgo de su ciudad o estado haya caído en desgracia ante un presidente”, indica parte de la querella.

Lejos de renunciar a sus planes, Trump pretende continuar incrementando la presencia de la Guardia Nacional no sólo en Illinois, sino extenderla hacia otros estados donde, durante décadas, la concentración de inmigrantes ha resultado por demás notoria, esto a partir de que anteriormente esas personas no eran perseguidas por los agentes de ICE como ocurre desde el 21 de enero de este año.

Sigue leyendo:

• Alcalde de Chicago firma orden ejecutiva que limita las operaciones de ICE en la ciudad

• Jueza federal se niega a detener el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

• Trump autoriza el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en Chicago