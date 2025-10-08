Comisión de Tijuana suspende de manera indefinida a Tashiro Fierro

La Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas de Tijuana suspendió de manera indefinida a Ángel ‘Tashiro’ Fierro tras conectarle una patada a Abraham ‘Bombi’ Cordero el pasado fin de semana, en una cartelera celebrada en el Auditorio Municipal de Tijuana (México).

En una sesión realizada el martes, la Comisión de Tijuana explicó que la suspensión podría ser de 6 a 12 meses, pero dependerá del progreso de Tashiro Fierro -quien asumió su responsabilidad y estuvo presente para escuchar el veredicto-.

“Hemos llegado a una resolución en cuanto al caso de Tashiro. Ha sido suspendido de manera indefinida. ¿Qué quiere decir de manera indefinida? En este caso es un mínimo de 6 meses que se puede extender hasta 12 o más meses, dependiendo el progreso que él vaya mostrando en los requisitos y varios puntos que le solicitamos al boxeador en su esquina”, dijo el comisionado Carlos Flores.

Diego ‘El Pelucho’ Morales, presidente de la comisión de Tijuana, destacó la humildad con la que el peleador mexicano reconoció su culpabilidad. “Llegó y dijo ‘soy culpable de lo que sucedió este día sábado y vengo a afrontar las consecuencias’. Eso para nosotros, la Comisión de Box, tiene un gran valor”.

“Ya habíamos valorado nosotros la problemática, les planteamos la consecuencia que va a suceder, están ellos de acuerdo en trabajar con esto que les vamos a imponer y en aceptar las consecuencias”, agregó.

En el enfrentamiento, Tashiro Fierro -frustrado y enojado- ignoró las indicaciones del réferi en el tercer round y se fue encima del Bombi Cordero. El tapatío le conectó una patada en la zona media del cuerpo y fue descalificado inmediatamente.

El descontrol de Ángel Fierro llega en un momento crucial de su trayectoria. Anteriormente, su esperada revancha contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz fue cancelada debido a problemas de salud durante el proceso de corte de peso.

Lo ocurrido en Tijuana podría representar un punto de inflexión negativo en su carrera y la sanción impuesta por la Comisión de Tijuana podrían comprometer seriamente su futuro en el boxeo profesional.

Ángel ‘Tashiro’ Fierro, de 26 años, fue campeón NABO de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y cuenta con una marca de 22 triunfos, 17 por nocaut, dos reveses, dos derrotas y dos empates en su carrera.

