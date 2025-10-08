Escándalo en Nueva Orleans: acusan a meteorólogo de golpear a su pareja durante una pelea

El meteorólogo jefe de la cadena WDSU de Nueva Orleans, Devon Lucie, fue arrestado la madrugada del domingo acusado de violencia doméstica y resistencia a la autoridad. Las autoridades alegan que agredió a su novia en su vivienda mientras los hijos de ella se encontraban presentes.

De acuerdo con los documentos de arresto obtenidos por Fox 8, el incidente se originó cuando Lucie y su novia, con quien mantenía una relación de cuatro años, discutieron durante un festival a unos 10 kilómetros de Nueva Orleans.

Según la declaración jurada, el meteorólogo dejó sola a la mujer en el evento, sin transporte ni forma de regresar a casa. Más tarde, la madre de la víctima acudió a ayudarla y, al no tener llave del domicilio, forzó la puerta para entrar.

Una vez dentro, la discusión continuó. Mientras los hijos de la mujer dormían en el sofá, Lucie habría entrado en la habitación y la golpeó varias veces, según relataron los detectives.

Lesiones y versiones contrapuestas

La víctima dijo a las autoridades que se defendió durante la pelea y que sus hijos estaban cerca en todo momento. Los agentes reportaron que la mujer presentaba cortes y rasguños en el torso, mientras que Lucie también tenía heridas visibles en el rostro, de acuerdo con la foto de su ingreso a la cárcel.

Los documentos policiales indican que el meteorólogo se negó a dar su nombre y fecha de nacimiento, además de negarse a vestirse o calzarse cuando los oficiales intentaron arrestarlo.

Lucie enfrenta cargos de abuso doméstico grave, agresión con peligro para un menor y resistencia a un oficial, todos tipificados en el código penal de Luisiana.

El meteorólogo había sido nombrado jefe del departamento meteorológico de WDSU en agosto, según el sitio web del canal, que destaca que es padre de dos hijos. Hasta el momento, ni Lucie ni la cadena televisiva han emitido comentarios públicos sobre su arresto.

Las autoridades locales mantienen la investigación en curso para determinar la gravedad de los hechos y las medidas legales que se adoptarán.

