Rabiot critica decisión de UEFA de permitir a AC Milan a jugar en Australia

El centrocampista francés del AC Milan, Adrien Rabiot, expresó su fuerte desacuerdo con la decisión de la UEFA y la Serie A de permitir que el duelo entre el Milan y el Como se dispute en Australia en febrero de 2026.

El encuentro, correspondiente a la Serie A, se celebrará en Perth, a más de 20 horas de vuelo desde Italia, lo que ha generado un intenso debate sobre el bienestar de los jugadores y las prioridades comerciales del fútbol europeo.

AC Milan midfielder Adrien Rabiot has said that playing a Serie A match abroad is 'completely crazy' 😬🌍 pic.twitter.com/EXWtjiJ7b1 — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 8, 2025

“Es completamente loco”: Rabiot cuestiona el viaje a Australia

En declaraciones al diario francés Le Figaro, Rabiot calificó la decisión como “completamente loca”, destacando el desgaste físico y logístico que implica un viaje tan largo en medio de una temporada exigente.

“Todo se trata de acuerdos financieros y de proporcionar visibilidad para la liga, que se colocan por delante de nosotros (los jugadores). Se habla mucho del bienestar de los futbolistas, pero esto parece realmente absurdo. Es una locura viajar tan lejos para un partido entre dos equipos italianos en Australia”, declaró el mediocampista.

Rabiot añadió que, pese a su desacuerdo, el equipo deberá adaptarse: “Tendremos que hacerlo, como siempre”.

El AC Milan se vio obligado a buscar una sede alternativa para su partido como local del 8 de febrero, ya que el estadio San Siro estará ocupado para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, programada apenas dos días antes.

Aunque el club y la Serie A consideraron otras opciones, la propuesta de llevar el encuentro a Perth, Australia, terminó imponiéndose, con el aval de la UEFA, que calificó la medida como “excepcional y sin precedentes”.

El CEO de la Serie A responde a Rabiot: “Debería tener más respeto”

Las declaraciones de Rabiot no pasaron desapercibidas. El CEO de la Serie A, Luigi De Siervo, respondió con dureza, señalando que el jugador “olvida que se le paga para cumplir una función”.

“Como todos los futbolistas que ganan millones, Rabiot olvida que se le paga para jugar al fútbol. Esto se hace para fortalecer el producto, no para debilitarlo. La NFL, la NBA, el Tour de Francia y el Giro de Italia también van al extranjero regularmente”, sostuvo De Siervo.

“Debería tener más respeto por el dinero que gana y apoyar lo que su club ha aceptado y promovido. Este es un sacrificio que se puede hacer”.

