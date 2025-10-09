Battlefield 6 sorprende con un detalle que los jugadores de Call of Duty Warzone pedían desde hace años

Aunque el lanzamiento oficial de Battlefield 6 está programado para este viernes 10 de octubre de 2025, muchos usuarios han aprovechado para descargar el juego de forma anticipada en sus consolas y PC. Esta descarga anticipada ha revelado un detalle que los jugadores de títulos como Call of Duty Warzone venían pidiendo desde hace años y es el tamaño del archivo multijugador.

Descarga anticipada: ¿qué pueden hacer los usuarios?

La descarga anticipada permite a los jugadores tener el juego listo para cuando se active oficialmente este viernes, evitando largas esperas de última hora. Lo llamativo ha sido descubrir que la opción del juego multijugador, que es la parte necesaria para jugar en línea, pesa apenas un poco más de 2 GB.

Esto es un dato muy positivo si se compara con otros títulos similares, ya que el modo multijugador de Call of Duty Warzone, por ejemplo, suele requerir más de 20 GB solo para esa parte del juego.

Mientras los usuarios esperan ansiosos a que la fecha de lanzamiento llegue, pueden ya gozar de la ventaja de tener una descarga rápida y ligera, que no consume demasiado espacio en sus discos. Esto les permitirá gestionar mejor el almacenamiento en sus consolas, reservar espacio para otros juegos y evitar la frustración de grandes tiempos de espera o bloqueos por falta de espacio.

El tamaño reducido del multijugador: una gran ventaja

En tiempos donde los juegos AAA suelen superar fácilmente los 50 GB, Battlefield 6 ha sorprendido por su optimización. El juego completo puede ocupar entre 55 y 80 GB dependiendo de la plataforma y las opciones de instalación, pero el multijugador, que es la estrella para los que buscan la experiencia online, tiene un peso base de poco más de 2 GB en consolas, y aumenta a cerca de 5 GB si se incluyen texturas en alta definición en PC.

Esta reducción es clave para que los jugadores puedan instalar lo que realmente desean, sin tener que sacrificar espacio valioso por contenidos que podrían no usar. En resumen, Battlefield 6 ofrece una manera práctica de disfrutar su modo más popular sin gastar espacio excesivo en disco.

Impacto en la experiencia del usuario y en las consolas

Esta optimización tiene beneficios directos para la comunidad de jugadores. Gracias a un menor peso en la descarga del multijugador, quienes cuentan con capacidades limitadas en sus discos duros, ya sean SSD o HDD, pueden mantener más títulos instalados y preparados para jugar.

Además, la opción de descargar y jugar la campaña para un jugador por separado ofrece flexibilidad y atiende a diferentes perfiles de jugadores. Mientras algunos ansían la experiencia online, otros prefieren la narrativa solitaria que también se ha renovado en esta entrega.

Aunque Battlefield 6 solo estará accesible para jugar a partir del 10 de octubre, la posibilidad de descargarlo con anticipación y la noticia de su multijugador ligero se han recibido con entusiasmo. Esto permite que los usuarios tengan todo listo y aprovechen mejor el espacio de sus consolas, una mejora que sin duda mejora la experiencia general y marca un buen punto en la gestión de los juegos de gran tamaño.

Sigue leyendo:

• Battlefield 6 arrasa con su beta y supera récords históricos de Call of Duty

• EA pasa a manos privadas en megaacuerdo de $55,000 millones de dólares

• Call of Duty Warzone 2: A partir de cuándo estará disponible Verdansk