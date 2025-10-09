EE.UU. enviará unos 200 soldados a Israel para apoyar el acuerdo de alto al fuego en Gaza

El ejército de Estados Unidos está preparando opciones para desplegar hasta 200 soldados estadounidenses en Israel para apoyar la estabilización de Gaza y el flujo de ayuda humanitaria y asistencia de seguridad al enclave, según informaron dos funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación.

Las tropas estadounidenses permanecerán en Israel, donde apoyarán la logística, el transporte, la ingeniería y la planificación, según los funcionarios, citados por NBC News.

“No estarán en Gaza. No habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Gaza”, declaró uno de los funcionarios.

La iniciativa, conocida como la Célula de Coordinación Civil-Militar, surge tras el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás que incluye la liberación de los rehenes en Gaza y de casi 2,000 palestinos detenidos después del 7 de octubre de 2023.

El presidente Donald Trump, quien anunció su viaje a Egipto para la firma oficial, anunció el miércoles que se había acordado la “primera fase” del plan.

Los ataques terroristas liderados por Hamás causaron la muerte de 1,200 personas en Israel. Más de 67,000 personas han muerto en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud palestino.

El alto el fuego entrará en vigor en 24 horas.

Las tropas estadounidenses podrían comenzar a llegar a Israel inmediatamente, dijeron los funcionarios.

