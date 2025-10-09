Erik Spoelstra se perfila como coach de la selección de baloncesto de EE.UU.

El entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra, se convertirá en el nuevo seleccionador del equipo masculino de baloncesto de Estados Unidos, según informó este jueves la cadena ESPN.

Spoelstra sucedería al actual técnico del combinado nacional y entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, quien ha liderado al “Team USA” durante los últimos ciclos olímpicos.

Just in: USA Basketball is expected to name Erik Spoelstra as the new head coach of the men's national team, sources tell ESPN. Spoelstra succeeds Steve Kerr for the next World Cup and the 2028 Summer Olympics after serving as a lead assistant on Team USA's 2024 gold medal squad. pic.twitter.com/eApR2LsXeB — Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2025

Spoelstra lideraría al Team USA rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028

De confirmarse el nombramiento, Spoelstra dirigirá al equipo estadounidense en la Copa Mundial FIBA de 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El relevo llega en un momento clave para el baloncesto estadounidense, luego de que la selección conquistara la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y se avecinen importantes cambios generacionales.

Con Stephen Curry fuera del equipo y LeBron James cumpliendo 43 años en 2028, la selección deberá reestructurarse de cara al próximo ciclo internacional, algo que Spoelstra conoce bien tras su experiencia en reconstrucciones exitosas dentro de la NBA.

El legado de Spoelstra en la NBA

Erik Spoelstra, quien cumplirá 55 años el 1 de noviembre, ha sido una figura clave en la historia moderna del Miami Heat.

Bajo su dirección, el equipo de Florida conquistó dos campeonatos consecutivos de la NBA (2012 y 2013) con LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh como protagonistas.

Además, Spoelstra ha llevado a los Heat a seis finales de la NBA (2011, 2012, 2013, 2014, 2020 y 2023), consolidándose como uno de los entrenadores más consistentes y respetados de la liga.

El técnico filipino-estadounidense ha pasado toda su carrera en la franquicia de Miami, a la que llegó en 1995 como entrenador asistente de video, antes de ascender hasta convertirse en head coach en 2008, tras la salida de Pat Riley.

Si se confirma su designación, Spoelstra asumirá uno de los mayores desafíos de su carrera: mantener la hegemonía del baloncesto estadounidense en un panorama internacional cada vez más competitivo.

